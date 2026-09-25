San Romano e Ponte a Egola, lavori di Acque: ecco dove

Front Office San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile
(Image by insightzaoya from Pixabay)

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, lunedì 28 settembre, dalle ore 8.30 alle 16.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Ponte a Egola, San Romano Basso, via Arginale Ovest e lungarno Guicciardini (quest’ultimo nel comune di Montopoli in Valdarno).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà predisposto un servizio di rifornimento idrico sostitutivo con un’autobotte posizionata in piazza Stellato Spalletti a Ponte a Egola.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 29 settembre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
11 Settembre 2026

Veicolo fermo in Fi-Pi-Li, 7km di coda tra Montopoli ed Empoli Ovest

Un veicolo fermo sulla Fi-Pi-Li sta causando forti rallentamenti in direzione Firenze, nel tratto compreso tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest. Si tratta di un autoarticolato con rimorchio, rimasto fermo [...]

San Miniato
Front Office
27 Luglio 2026

Guasto improvviso, manca l'acqua a Ponte a Egola e San Romano

Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica, oggi lunedì 18 luglio si stanno verificando mancanze d’acqua a Ponte a Egola e in parte di San Romano nel comune [...]

Empoli
Attualità
26 Giugno 2026

Fi-Pi-Li: chiusura programmata dello svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze

Sulla S.G.C. Firenze Pisa Livorno, la rampa di ingresso dello svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze sarà chiusa temporaneamente per consentire il ripristino dei pozzetti di ispezione. Il provvedimento [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina