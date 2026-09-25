Scontro tra auto e motorino a Castelfiorentino, due persone soccorse

Incidente poco dopo le 13.30 di oggi, venerdì 25 settembre, a Castelfiorentino. Coinvolti nello scontro, per cause in corso di accertamento, un'auto e un motorino. Sul posto, in via dei Praticelli, sono intervenute due ambulanze inviate dal 118 e la polizia municipale per i rilievi.

Da quanto appreso sono state soccorse due persone, i conducenti di entrambi i mezzi. Un uomo di 61anni, che si trovava alla guida della due ruote, nello scontro avrebbe riportato un trauma agli arti inferiori. L'altra persona, un 58enne a bordo dell'auto, avrebbe riportato un trauma cervicale. Gli infortunati sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.