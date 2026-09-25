Scuola popolare delle arti, open day per conoscere i corsi

Si avvicina l'Open Day della Scuola popolare delle arti, il progetto formativo di Teatro popolare d'arte che riparte per l'anno 2026/2027 con sei percorsi pensati per accompagnare le persone in ogni fase della vita, dall'infanzia alla terza età. Lunedì 28 e martedì 29 settembre, nella sede di via Matteotti 8 a Lastra a Signa, le porte della scuola si aprono a famiglie, ragazzi e adulti che vogliono conoscere da vicino docenti, metodi e attività prima di iscriversi.

L'Open Day segue il calendario settimanale dei corsi: ogni percorso si presenta nel suo giorno e nel suo orario abituale, per offrire un assaggio concreto di ciò che accadrà durante l'anno. Non solo una vetrina, ma il primo dei momenti di comunità che scandiscono la vita della scuola, insieme alla Festa di Natale, al Residenziale di Bajardo e al CuraTeatro Festival.

"Con la Scuola popolare delle arti scegliamo da che parte stare: quella di chi crede che la cultura non sia un lusso per pochi, ma un diritto e un presidio di comunità", ricorda Francesco Giorgi, direttore organizzativo di Teatro popolare d'arte.

IL PROGRAMMA

Lunedì 28 settembre

Ore 15:00–16:30 | Laboratorio teatrale per ragazzi e ragazze

Docente: Enrica Pecchioli, attrice, formatrice teatrale e regista

Per studenti delle scuole medie e superiori, subito dopo la scuola. Esercizi di gruppo, improvvisazione e studio dei testi per sviluppare capacità espressive e comunicative, divertendosi e crescendo insieme.

Ore 17:00–18:30 | Laboratorio teatrale per bambini e bambine

Docente: Enrica Pecchioli

Giochi teatrali, improvvisazioni e piccoli spettacoli per stimolare creatività e fantasia dei più piccoli, in un ambiente divertente e sicuro.

Ore 18:30–20:30 | Psicodramma e Disegno Onirico

Docente: Gianmarco Biancalani

Uno spazio per esplorare il mondo interiore e favorire la crescita personale attraverso il dialogo tra teatro e disegno simbolico, secondo l'elaborazione della dott.ssa Lucia Moretto (Il disegno che cura).

Ore 21:00–23:00 | Percorso Adulti 2 – Livello avanzato, finalizzato alla messa in scena

Docente: Enrica Pecchioli

Per chi ha già frequentato il primo anno di Fondamenti: tecniche avanzate di recitazione, dizione, improvvisazione e studio del personaggio, per rafforzare presenza scenica e capacità di interpretare ruoli complessi.

Martedì 29 settembre

Ore 18:30–20:30 | Dramatherapy

Docenti: Giulia Cavallini, psicoterapeuta della Gestalt, attrice e regista

Un percorso che usa le tecniche teatrali per favorire crescita e cambiamento personale. Rifacendosi agli insegnamenti di Robert Landy, Sue Jennings, Phil Jones e, in Italia, Salvo Petruzzella, accompagna i partecipanti verso una maggiore autostima e allena competenze relazionali e sociali per una migliore qualità della vita.

Ore 21:00–23:00 | Percorso Adulti 1 – Livello base: Fondamenti di Teatro

Docente: Rosario Campisi, attore, formatore teatrale e regista

Per chi si avvicina per la prima volta al palcoscenico: basi della recitazione, storia del teatro, tecniche di corpo e voce per costruire il personaggio. L'anno si chiude con un esito finale in scena.

Fonte: Ufficio Stampa

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