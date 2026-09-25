Sono aperte le candidature per la Consulta dello Sport di Empoli, lo strumento di partecipazione che funge da raccordo tra le istanze del mondo sportivo locale e l'attività dell'Ente. Il regolamento è stato approvato lo scorso aprile 2026.

A questo link è possibile effettuare la candidatura online entro il 23 ottobre 2026 alle ore 23:59: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Consulta-dello-Sport

Così ha commentato l'assessora Laura Mannucci: "Nasce la Consulta dello Sport, una novità per il nostro Ente. Dopo aver approvato il regolamento questo è il primo passo per avviare questo nuovo ente dedicato interamente alle realtà sportive territoriali. È importante che tutti coloro che sono interessati presentino la loro candidatura".

CHI FA PARTE DELLA CONSULTA DELLO SPORT - L'ente, i cui membri partecipano esclusivamente a titolo onorifico e gratuito, è composto da membri di diritto come l'assessore con delega allo sport, il dirigente comunale competente per il settore e il presidente della Commissione consiliare III; da membri designati come 10 rappresentanti del mondo delle Asd, delle Ssd e degli enti di promozione sportiva con non meno di un anno di età, sede legale a Empoli, iscrizione all'albo comunale delle associazioni e al registro delle attività sportive dilettantistiche; da 4 cittadini residenti a Empoli con comprovata conoscenza ed esperienza nel mondo sportivo, senza tessere associative o cariche e incarichi politici.

Le finalità della Consulta saranno quella della promozione dello sport, l'elaborazione di proposte per migliorare la gestione degli impianti, coordinare la collaborazione tra enti del territorio per sviluppare una 'rete dello sport' allargata anche a scuole, enti sanitari e il Terzo Settore, oltre a sostenere iniziative che promuovano i valori etici, formativi ed educativi, i corretti stili di vita, la piena inclusività e la più ampia rappresentatività delle discipline sportive del territorio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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