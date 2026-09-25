A Montespertoli un percorso partecipato per ripensare gli spazi gioco

Il Comune di Montespertoli avvia "Progettiamo insieme le aree ludiche", un percorso partecipato per ripensare e riqualificare gli spazi gioco del territorio insieme a chi li vive ogni giorno: bambine e bambini, genitori, nonni, educatori.

Il percorso si articola in tre incontri pubblici, tutti alle 18:00 nella Sala del Consiglio comunale in piazza del Popolo:

• Giovedì 1 ottobre – Formazione. Sara Abruzzese, pedagogista del Comune di Montespertoli, introdurrà i principi dell'outdoor education e il valore educativo del gioco all'aperto.

• Mercoledì 14 ottobre – Laboratorio di progettazione. I partecipanti lavoreranno insieme per individuare bisogni, criticità e proposte per le aree gioco del territorio.

• Mercoledì 4 novembre – Incontro di restituzione. Saranno presentati i risultati emersi dal percorso e le indicazioni raccolte.

L'obiettivo è costruire, a partire dall'ascolto della comunità, un quadro condiviso delle esigenze delle famiglie e delle priorità di intervento. Le proposte confluiranno in un piano di riqualificazione delle aree ludiche, da attuare in modo progressivo su più anni e ispirato ai principi dell'outdoor education: spazi che favoriscano l'esplorazione, il contatto con la natura, l'autonomia e la socialità dei più piccoli.

La partecipazione è libera e gratuita. Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte agli incontri e a contribuire con idee, esperienze e suggerimenti.

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