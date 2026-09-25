Studenti e studentesse puliscono parchi e giardini di Castelfiorentino

Si sono rimboccati le maniche e – muniti di guanti, sacchi, pinze “acchiappa rifiuti” e tanta buona volontà – si sono dati da fare per ripulire parchi e giardini di Castelfiorentino. Questa mattina 4 classi delle elementari e alcune classi dell’indirizzo “Agrario” dell’Enriques, insieme ai tutor, al Consiglio Comunale dei Ragazzi e con il supporto dei volontari delle associazioni coinvolte, hanno partecipato al primo intervento nell’ambito della campagna di sensibilizzazione ambientale “Puliamo il Mondo”, promossa ogni anno da LegaAmbiente da un’idea del velista australiano Ian Kiernan.

Organizzata dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con la Prociv Arci, l’Auser Filo Argento, l’Arcicaccia, la Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo e l’Istituto Superiore “F. Enriques”, la campagna “Puliamo il Mondo” ha registrato per questa edizione un vero record di adesioni, al punto che sono state previste tre date: oltre a quella di oggi, è già programmato un secondo intervento il 2 ottobre e un terzo si terrà nella primavera 2027, per una stima complessiva di circa 400 partecipanti, tra alunni e studenti delle scuole di Castelfiorentino.

Le aree interessate dal primo intervento sono state il Parco Urbano “G. Bartali”, il pratone nei pressi del Palazzetto dello Sport, l’area a verde limitrofa agli orti sociali.

Per effettuare le operazioni di pulizia sono stati distribuiti guanti resistenti, guanti “usa e getta”, pinze “acchiapparifiuti”, sacchi e sacchetti rossi (questi ultimi per raccogliere i mozziconi di sigarette). Per circa due ore e mezza, tutti si sono prodigati, insieme a tutor, docenti e volontari nel raccogliere cartacce, plastica, piccoli oggetti e rifiuti vari all’interno dell’area interessata. Per l’Amministrazione Comunale erano presenti e hanno partecipato attivamente alla pulizia del parco l’Assessore alle Politiche ambientali, Federico Nunziata e l’Assessore alle politiche educative Marta Longaresi. Presente anche il Presidente di LegaAmbiente di Empoli, Stefano Busoni, che ha tenuto a ricordare l’importanza della raccolta differenziata con l’obiettivo ambizioso dell’economia circolare e del “rifiuto zero”, evitando così il più possibile la frazione da conferire in discarica.

“L'amministrazione Comunale – osservano gli Assessori Nunziata e Longaresi – ha sempre sostenuto questa iniziativa, con la profonda convinzione che sia necessario costruire momenti di cittadinanza attiva e riflettere sull'importanza della tutela ambientale. Essa, inoltre, sposa i principi della continuità verticale ed orizzontale, offrendo un momento da condividere con le associazioni del territorio, cittadinanza e studenti di ordini diversi. In questi due anni, siamo riusciti a coinvolgere tutti gli ordini di scuola, incrementando a ogni edizione il numero di eventi. Aver raggiunto 400 adesioni è per noi un bel segnale di incoraggiamento, e ci auguriamo che questa campagna di educazione nelle scuole possa rappresentare un esempio anche per le persone adulte, per avere un ambiente più sano e la nostra casa più pulita”.

I precedenti – Puliamo il mondo (Clean up the world), divenuta ormai una delle maggiori campagne ambientali a livello internazionale, ha origine nel 1987 da un’idea del velista australiano Ian Kiernan, il quale, al ritorno da una regata attorno al mondo in barca a vela, era rimasto particolarmente impressionato e disgustato dalla quantità di spazzatura che incontrava continuamente. Per questo, una volta tornato a Sydney, Kiernan decise di fare qualcosa e cominciò a organizzare una giornata di pulizia nel porto della sua città. Nacque così nel 1989 Clean Up Sydney Harbour Day che ottenne una grandissima partecipazione. Sull’onda del grande successo ottenuto, Ian kiernan ed i suoi amici pensarono di mobilitare l'intera nazione in una giornata di pulizia: nacque così, nel 1990, il primo Clean Up Australia. Il futuro passo fu quello di estendere il concetto di Clean Up Australia al resto del mondo, che fu lanciato per la prima volta nel 1993.

Fonte: Comune di Castelfiorentino