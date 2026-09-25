Terrafino senz'acqua per lavori sulla rete idrica

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Empoli, martedì 29 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in una parte di zona industriale Terrafino.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 30 settembre, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
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