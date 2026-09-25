Trovato con cocaina e hashish di notte, arrestato

Un 24enne è stato arrestato per reati di droga a Pisa nella notte tra il 24 e 25 settembre. Alle 2 il ragazzo era a piedi in via Livornese, i carabinieri lo hanno fermato e controllato: aveva con sé un involucro con 1,5 grammi di hashish e uno con 3 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione a casa ha permesso di trovare ulteriori 97 grammi circa di hashish e più di 30 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 1.230 euro, ritenuta dai militari il provento dell'attività illecita.

Soldi e denaro sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato ed è stato convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare in Carcere presso la Casa Circondariale di Pisa.