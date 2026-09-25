Un grande risultato per i Laboratori di Castelfranco di Sotto

Sport Danza
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Un risultato straordinario quello conquistato il 5 luglio, quando le ragazze dei Laboratori di Castelfranco di Sotto, guidate dalla talentuosa insegnante Sabrina Lombardi, hanno ottenuto il pass per i Mondiali 2027. Di seguito la nota della società.

Il loro percorso nella competizione Performar Cup è iniziato nel 2024, con la qualificazione alle finali regionali.(Performan cup FIPASS) Lo scorso anno hanno conquistato il titolo nazionale e, quest'anno, hanno raggiunto un traguardo ancora più prestigioso, laureandosi Campionesse Europee nella categoria Grande Gruppo, superando avversarie provenienti da Albania, Spagna e Belgio.

Queste ragazze sono:

Anita Arquint

Alessia Colangelo

Martina Carboni

Livia Dell'Unto

Viola Di Grazia

Luisavittoria Guidotti

Migena Geti

Aurora Llani

Sofia Lovizio

Cecilia Maini

Giorgia Memoli

Nicole Milani

Un applauso speciale va anche alle quattro "piccole", come vengono affettuosamente chiamate dal gruppo: Alessia Colangelo, Anita Arquint, Aurora Llani e Livia Dell'Unto.

Notate durante Danza in Fiera di quest'anno, hanno affrontato un percorso eccezionale anche nelle competizioni individuali: hanno conquistato il titolo regionale a Massa, il 4 luglio hanno vinto il titolo nazionale e il 5 luglio si sono laureate Campionesse Europee.

Sono quattro vere forze della natura, esempio di talento, impegno e determinazione.

Tutto questo è stato possibile anche grazie alla professionalità, alla passione e alla dedizione della loro insegnante Sabrina Lombardi, che con il suo lavoro quotidiano accompagna queste giovani atlete in un percorso di crescita sportiva e personale, portandole a raggiungere traguardi sempre più importanti.

Complimenti a tutte le ragazze, all'insegnante Sabrina Lombardi e alle famiglie che le sostengono ogni giorno. Ora l'obiettivo è il più grande di tutti: rappresentare l'Italia ai Mondiali 2027. In bocca al lupo ragazze, continuate a far sognare tutta Castelfranco di Sotto!

Fonte: Ufficio Stampa

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