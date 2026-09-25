Ventinove anni senza Albano Aramini: il ricordo di Empoli

La comunità di Empoli ricorda nella giornata di oggi, 25 settembre, la scomparsa di Albano Aramini, indimenticato vice sindaco e assessore tra il 1990 e il 1997.

Questa mattina l'assessora allo Sport, Laura Mannucci, assieme all'assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti, hanno accompagnato la moglie di Aramini, Graziella Giomi, a deporre una pianta di fronte alla lapide al cimitero di Pontorme.

Un ricordo che ogni anno si ripete, nel voler preservare la memoria dell'amministratore che tanto ha dato per lo sport e per la città. Una figura amata, rispettata, apprezzata unanimemente per le sue capacità umane, prima ancora che per la sua competenza nell'amministrazione della città.

CHI ERA ALBANO ARAMINI - Aramini, dopo aver ricoperto il ruolo di sindacalista arrivando a dirigere la Camera del Lavoro empolese, è divenuto consigliere comunale nel 1985 e assessore nel 1990 restando in carica fino al 1997, con i sindaci Varis Rossi e Vittorio Bugli. Si è occupato di sport, commercio e viabilità, ricoprendo anche l'incarico di vicesindaco. Nel 1997 gli è stato dedicato il Premio ‘Una città per lo sport’, da lui istituito un anno prima. In seguito gli è stato intitolato il palazzetto dello sport di via delle Olimpiadi, 'battezzato' PalAramini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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