Ztl Castelfiorentino, nuovi orari e regole per transito e sosta in centro

ZTL, dalle ore 12.00 del primo ottobre entrano in vigore le nuove regole di transito e sosta per tutte le vie del Centro storico alto e basso di Castelfiorentino, un provvedimento che è stato preceduto da un ampio e articolato confronto con tutti i soggetti interessati, a partire dai residenti.

In estrema sintesi, le novità dal 1 ottobre sono le seguenti:

Centro storico alto (transito): viene istituito il divieto di transito lungo l’asse viario principale del Paese alto (che da via Tilli collega direttamente all’intersezione con Via Timignano) dalla mezzanotte alle 7.00 (salvo autorizzati), mentre sulle altre vie di accesso del centro storico alto (via Attavanti e via XX Settembre) il divieto di transito scatta dalle 20.00 alle 7.00 (salvo autorizzati).

Centro Storico alto (sosta): la novità principale è la sosta riservata ai residenti (debitamente autorizzati) limitatamente a un’auto per nucleo familiare. I residenti, muniti di autorizzazione, possono parcheggiare in orario diurno (dalle 7 alle 20) anche nei parcheggi di Piazza delle Stanze Operaie (se residenti in via Tilli o Piazza del Popolo) e via Adimari (se residenti in via Adimari)

Per quanto riguarda gli orari in cui scatta il divieto di sosta:

Via Tilli (tratto da via Veneto fino al Chiassetto), via Attavanti (tratto via Sant’Ippolito-via S. Martino), divieto di sosta dalle 20.00 alle 7.00 (salvo autorizzati). In via P. Neri il divieto di sosta è con orario 20.00-7.00 nel tratto da via Ferruccio fino al n.c. 28, mentre è con orario 00.00-24.00 dal n.c. 28 fino all’intersezione con via Terino, e da quest’ultima fino all’intersezione con via Timignano.

Via XX Settembre (tratto via Veneto - via Ferruccio): divieto di sosta 00.00-24.00 (salvo residenti in via Ferruccio e via XX settembre, debitamente autorizzati, che possono sostare dalle 20.00 alle 7.00). Due stalli nel tratto in questione sono riservati al carico e scarico per un tempo massimo di 30 minuti.

Piazza delle Stanze Operaie: divieto di sosta 00.00-24.00 (salvo autorizzati).

Via Adimari: divieto di sosta 00-24.00 (ad eccezione dell’area di sosta, riservata ai residenti autorizzati).

Piazza del Popolo: Divieto di transito e sosta 00.00-24.00 (con l’eccezione di alcuni posti auto per portatori di ridotta capacità deambulatoria, debitamente autorizzati).

Via Tilli (tratto chiassetto – P. popolo), via Sant’Ippolito, via San Lorenzo (eccetto due stalli), via Terino, Via San Martino e vicolo Guazzaborrana: divieto di sosta 00.00-24.00

Autorizzazioni: come accennato all’inizio, viene consentito il rilascio di apposita autorizzazione alla sosta solo per un’auto per nucleo familiare alle famiglie residenti (mentre il transito è consentito a tutti i familiari del nucleo stesso), o ai titolari di attività produttive. Le autorizzazioni possono inoltre essere rilasciate in via temporanea in ragione di particolari necessità o casi specifici (ad esempio per coloro che prestano assistenza a familiari residenti nella ZTL, per matrimoni in Piazza del Popolo ecc…). Le autorizzazioni devono essere rese ben visibili nella parte anteriore del veicolo.

Centro Storico basso (transito e sosta)

Viene istituito il divieto di transito e sosta dalle ore 10.00 alle ore 12.30, e dalle ore 16.30 alle 19.30 (salvo autorizzati)

"Abbiamo previsto l’orario di avvio della ZTL lungo l’asse principale del paese alto - osserva l’assessora alla Viabilità, Federica Parisi – quello per intenderci che da via Tilli arriva fino all’incrocio con Via Timignano, dalla mezzanotte anziché dalle 19.00 come avevamo inizialmente pensato, dopo un confronto con i residenti. Con lo stesso iter procedurale abbiamo adottato gli altri provvedimenti, come quello in via XX settembre, in modo da contemperare le esigenze di chi vi abita con la necessità di regole che garantiscano la sicurezza, la pacifica convivenza, e la salvaguardia dell’ordine e del decoro urbano. Naturalmente continueremo anche nelle prossime settimane a monitorare la situazione, al fine di verificare il rispetto della ZTL compreso l’ascolto di tutti i soggetti interessati".

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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