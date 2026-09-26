Al via il corso gratuito per volontari della Croce d'Oro a Montespertoli

C’è un filo invisibile ma robustissimo che tiene unita la nostra comunità: è quello del volontariato. In un territorio collinare e articolato come quello di Montespertoli, la presenza di un presidio di soccorso efficiente e capillare non è semplicemente un servizio in più, ma una risorsa vitale. A garantire questo scudo di protezione quotidiano ci sono donne e uomini che scelgono di donare un po' del proprio tempo agli altri. Oggi, quel gruppo di cittadini speciali chiama a raccolta tutta la popolazione.

Alla P.A. Croce d'Oro di Montespertoli in questi giorni sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare volontari, un'iniziativa aperta a tutta la cittadinanza dai 16 anni in poi.

Il valore del volontariato per il nostro territorio

Fare il volontario alla Croce d'Oro non significa soltanto indossare una divisa o salire su un'ambulanza. Significa diventare un punto di riferimento fondamentale per chiunque si trovi in un momento di fragilità o bisogno. Il volontariato rappresenta il cuore pulsante della solidarietà locale: garantisce interventi tempestivi nei momenti critici, trasporti sanitari ordinari per visite ed esami, centro antiviolenza, protezione civile, corsi di formazione. Formare nuovi volontari significa rendere Montespertoli una comunità più sicura, resiliente e unita. Ogni nuovo volontario è una forza in più in grado di salvare una vita o di regalare un

aiuto in caso di bisogno.

Dove e quando si terrà il corso

Il percorso formativo è aperto a chiunque desideri mettersi in gioco e acquisire competenze pratiche e teoriche nel primo soccorso e nella gestione delle emergenze.

Giorni e orari: tutti i lunedì e giovedì, a partire dalle ore 21:15.

Sede del Corso: P.A. Croce d'Oro, in Via Dott. Valerio Piazzini 3, Montespertoli.

Durata del corso: 25 ore

Come iscriversi o chiedere informazioni

utilizzare i seguenti contatti:

Responsabile della Formazione (Gabriele): 3338125050

Sede Croce d'Oro: 0571609642

Email: formazione@pacrocedoromontespertoli.it

La Croce d'Oro vi aspetta per costruire, insieme, una comunità sempre più unita e solidale.

Fonte: P.A. Croce d'oro Montespertoli odv