A Pisa in Aoup sostituita valvola a cuore battente senza aprire il torace

Sanità
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A Pisa in Aoup è stato effettuato con successo un intervento cardiochirurgico innovativo per la sostituzione di una bioprotesi valvolare mitralica degenerata in un paziente di 70 anni, ritenuto ad altissimo rischio operatorio. L’operazione - che rappresenta un primato assoluto a livello mondiale nel settore - è stata condotta a cuore battente e senza apertura del torace, mediante incisioni minime endoscopiche.

Ed ecco la novità: sfruttando la visualizzazione ecocardiografica tridimensionale in tempo reale, l’équipe è riuscita a rimuovere (asportare) completamente i lembi della valvola compromessa senza dover aprire il torace né fermare il cuore, utilizzando strumentazione cardiochirurgica “convenzionale”, e a posizionare contestualmente la nuova protesi. La riuscita della procedura è stata resa possibile dalla stretta collaborazione multidisciplinare e dall’integrazione operativa dell’Heart Team, composto da cardiochirurghi, cardiologi emodinamisti e anestesisti dell’ospedale pisano, oltre al resto dell’equipe composta da tecnici ed infermieri.

La tecnica, presentata e pubblicata su riviste scientifiche di settore - https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jcin.2026.03.016 - , apre concrete prospettive per lo sviluppo di nuove procedure ed attrezzature mediche dedicate ed evidenzia la fattibilità di interventi sempre più personalizzati e disegnati sul paziente per casi ad elevata complessità. A 9 mesi dall’operazione, il paziente presenta un decorso clinico ottimale.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio Stampa

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