Il Comune si scusa per i disagi allo scuolabus

Il Comune di Bientina non fatturerà alle famiglie la quota per lo scuolabus del mese di settembre. Una decisione presa in seguito alle difficoltà che hanno caratterizzato l’avvio del servizio di scuolabus in questo anno scolastico, per le quali l’Amministrazione Comunale rivolge un sentito e sincero messaggio di scuse.

Si tratta di un primo atto concreto che non risolve di per sé il problema, ma vuole essere un segno tangibile di quanto il Comune abbia compreso la gravità del disagio arrecato.

La priorità di questa Amministrazione resta, come sempre, il corretto svolgimento del servizio a garanzia delle nostre famiglie, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, e della loro sicurezza.

Fin dal primo giorno, abbiamo aperto un dialogo diretto - anche teso e duro quando necessario - con il Consorzio che eroga il servizio. Si tratta di un affidamento di pochi mesi, indispensabile per garantire il servizio all'avvio dell'anno scolastico. Siamo in attesa dell'aggiudicazione di una gara pluriennale che renderà il servizio stabile e strutturato nel tempo.

Venerdì 25 settembre si è tenuto un incontro con i referenti del Consorzio, che hanno fornito rassicurazioni su una serie di interventi a garanzia e miglioramento del servizio. Il problema è costantemente monitorato dall'Amministrazione: abbiamo ricevuto i genitori che ce lo hanno segnalato, abbiamo inviato dipendenti comunali a bordo degli scuolabus per verificare la correttezza dei percorsi e abbiamo modificato alcuni orari per venire incontro alle esigenze del servizio. Non ci fermiamo fino a che il servizio non sarà erogato nel modo migliore, come sempre è accaduto a Bientina.

Chiediamo nuovamente scusa alle famiglie e siamo fiduciosi che il problema verrà risolto quanto prima. Qualsiasi ulteriore segnalazione o richiesta da parte delle famiglie verrà comunque ascoltata e considerata con il massimo livello di attenzione, perché il diritto costituzionale allo studio passa anche per una buona qualità dei servizi scolastici.

Questo è e rimane il nostro impegno prioritario.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Bientina

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