Borgo a Buggiano, domenica torna "Curiosando e Riciclando"

Dopo la positiva esperienza delle edizioni della manifestazione effettuate prima della pausa estiva che hanno visto il paese invaso da tantissimi visitatori giunti anche da fuori zona, domenica 4 ottobre 2026, il centro storico di Borgo a Buggiano ospiterà nuovamente CURIOSANDO E RICICLANDO, mercato del riuso, collezionismo, antiquariato, artigianato e vintage, realizzato per diffondere la cultura del riuso, del risparmio energetico e del rispetto dell'ambiente.

Con la prma edizione del novembre 2022 per iniziativa del comitato VIVI IL BORGO e patrocinato dall'Amministrazione Comunale di Buggiano, il mercatino ha subito incontrato la simpatia di tantissimi visitatori, che hanno colto l'occasione di visitare, oltre alle bancarelle, i monumenti ed i luoghi più belli e significativi che si trovano lungo il percorso.

Domenica 4 ottobre, dalle ore 9, sarà piacevole passeggiare nuovamente in corso Indipendenza tra numerose bancarelle che espongono oggetti strani e cose curiose appartenute ad altre epoche e generazioni e, per questo, carichi di fascino e di interesse non solo per i collezionisti.

Tutto intorno alle bancarelle vi saranno i negozi aperti con le loro particolari vantaggiose offerte, bar, pasticcerie e pizzerie dove potersi fermare per una piacevole sosta.

Sarà possibile visitare le chiese di Santa Marta, collocata al piano terra del palazzo municipale e di San Pietro Apostolo ubicata al centro del corso.

Per i più piccoli, in piazza Salutati, a partire dalle ore 10, trucca bimbi, contastorie e balloon art.

La centralissima piazza Coluccio Salutati ospiterà le bancarelle della gastronomia tipica regionale con tante gustose proposte per i palati dei più ghiotti o di tutti coloro che ricercano le specialità e trazioni locali.

Musica live in centro del corso, all'altezza della pasticceria bar Giovannini.

Per facilitare la sosta delle auto di tutti i visitatori, è stata predisposta una apposita cartellonistica di servizio che indica le aree messe a disposizione per tale necessità e parcheggiare non avrà costi.

Il mercatino rimarrà aperto dalle ore 9 alle ore 18 ed è, naturalmente , ad ingresso libero per il pubblico

Curiosando e riciclando è una produzione curata dall'associazione culturale Pinocchio 3000. Info 0572 1913547

Fonte: Ufficio stampa