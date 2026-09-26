Calcio Camminato, sport per tutti nella memoria di Celeste Pin

Nell’ambito della quinta edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade metropolitana di Firenze, si è svolta questa mattina una manifestazione dimostrativa di Calcio Camminato, disciplina in crescita che coniuga attività fisica, socialità e divertimento, promossa e organizzata da US ACLI Firenze in collaborazione con il CONI Toscana e la Città Metropolitana di Firenze.

Per la Metrocittà è intervenuto il consigliere delegato Massimo Fratini.

Il quadrangolare ha rappresentato anche un momento particolarmente significativo per ricordare Celeste Pin, figura indimenticata del calcio e dello sport fiorentino, alla presenza della moglie Gloria e della figlia Melissa.

Un appuntamento che si inserisce inoltre nella Settimana Europea dello Sport, rafforzando il messaggio dello sport come strumento di partecipazione, inclusione, benessere e comunità

«Siamo felici di essere stati chiamati a organizzare questo quadrangolare di Calcio Camminato – ha dichiarato Leonardo Cappellini, presidente di US ACLI Firenze – un’attività sportiva in forte crescita che coniuga sapientemente il rimanere attivi, il divertimento e uno spirito di spontanea serenità. È proprio questo l’approccio con cui US ACLI organizza le proprie iniziative nel contesto del progetto “Lo Sport che Vogliamo”. A questo si aggiunge oggi l’opportunità di ricordare una figura grande e indimenticata come Celeste Pin, proprio nella settimana in cui si celebra la Settimana Europea dello Sport: un momento che assume per noi un profondo senso di orgoglio e di appartenenza ai valori fondanti del movimento sportivo».

«Il CONI è felice di essere presente oggi – ha sottolineato Gianni Taccetti, delegato CONI Firenze – e di esprimere a Gloria e Melissa, moglie e figlia del compianto Celeste Pin, la vicinanza di tutto lo sport fiorentino. Allo stesso tempo vogliamo salutare le squadre protagoniste di questo torneo di Calcio Camminato, una bella espressione di sport per tutti. Ci auguriamo che queste manifestazioni dimostrative, che la Città Metropolitana propone all’interno dell’Olimpiade e Paralimpiade metropolitana, possano diventare sempre più importanti occasioni di socialità e di promozione di stili di vita sani, nel solco del percorso che da anni vede CONI e Città Metropolitana impegnati anche sul progetto delle Palestre della Salute».

La manifestazione conferma così il valore dell’Olimpiade e Paralimpiade metropolitane quale occasione non soltanto agonistica ma anche di promozione della cultura sportiva e della partecipazione, attraverso discipline e attività capaci di coinvolgere persone di diverse età e condizioni, valorizzando lo sport come strumento di benessere, relazione e comunità.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa