Case a Empoli, prezzi in crescita: la mappa zona per zona

A Empoli il prezzo medio richiesto per gli immobili residenziali in vendita è di 2.415 euro al metro quadro, con una crescita minima dello 0,37% rispetto ad agosto 2025. Lo rilevano i dati di Immobiliare.it aggiornati allo scorso agosto, come si legge da La Nazione. Dietro la media comunale si nascondono però differenze marcate, con oltre 1.200 euro di distanza tra la zona più costosa e quella con le quotazioni più contenute.

Nel centro storico il prezzo medio è di 2.515 euro al metro quadro, in calo dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: resta sopra la media comunale, ma non è l'area più cara della città. Tra gli esempi più puntuali, piazza Rosso Fiorentino arriva a 3.743 euro al metro quadro, via Andrea del Castagno a 2.864 euro e via del Perugino a 2.844 euro.

Le zone dell'ospedale, di Santa Maria, della Pretura e di Sanzio raggiungono invece un prezzo medio di 2.816 euro al metro quadro, con un incremento del 5,4% nell'ultimo anno: è l'area con la crescita più marcata del Comune. Subito dietro le frazioni di Carraia, Torricelli e Ponzano, ferme a 2.650 euro al metro quadro. Sul fronte affitti, queste zone segnano anche il canone più alto del Comune, 13,50 euro al metro quadro al mese, contro una media comunale di 12,91 euro, in crescita dello 0,94%.

Sul versante opposto, a Cerbaiola, Corniola, Pozzale e Martignana il prezzo medio è di 2.130 euro al metro quadro, in aumento del 2%, con affitti medi a 11,84 euro al metro quadro al mese, il valore più basso del territorio comunale. Nel raggruppamento Serravalle-Pontorme-Cortenuova-Villanuova la quotazione media è di 2.165 euro al metro quadro, ma con un calo del 7,1% nell'ultimo anno, la contrazione più marcata registrata. Stesso andamento negativo a Marcignana e Terrafino, dove il prezzo medio è di 1.861 euro al metro quadro, con una flessione annua del 4,9%.

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