Castelfranco di Sotto, punta l'auto contro i Carabinieri e fugge: arrestato 63enne

Nella serata dello scorso 24 settembre, i Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto (Pisa) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 63 anni per resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento è scattato lungo via Ponticelli durante un consueto servizio di controllo del territorio. L'equipaggio dei Carabinieri, mentre procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia, si è visto puntare contro un'utilitaria che viaggiava nell'opposta direzione. Dopo aver schivato l'impatto e intimato l'alt, i militari si sono posti all'inseguimento del mezzo. Il conducente, anziché arrestare la marcia, ha accelerato la corsa procedendo a zig-zag e invadendo continuamente la corsia opposta. Tali manovre hanno creato un grave e imminente pericolo per la circolazione, costringendo altri utenti della strada a manovre d'emergenza; in particolare, un veicolo, per evitare lo scontro frontale, è finito fuori sede stradale.

L'inseguimento si è concluso poco dopo nel territorio del limitrofo Comune di Altopascio, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare in sicurezza il mezzo e a fermare l'uomo.

L'uomo, apparso in evidente stato di alterazione, è stato sottoposto sia ad alcoltest sia a test rapido per sostanze stupefacenti, entrambi risultati negativi. Successivamente, è stato sottoposto ad Accertamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) e trasportato presso l'ospedale di Empoli per le cure e le valutazioni del caso.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, l'arrestato è stato rimesso in libertà, senza disporre alcuna misura cautelare nei confronti dell'uomo.