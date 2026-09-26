Dopo 55 anni, la 3a A della Ferruccio Busoni si ritrova a cena

Dopo 55 anni, la 3a A della scuola Ferruccio Busoni di Empoli, anno scolastico 1970-1971, si è ritrovata a cena per una serata all'insegna dei ricordi. Erano in 17 le ex compagne presenti, venerdì 25 settembre, a ricordare gli anni trascorsi insieme sui banchi di scuola e condividere episodi e momenti di un periodo ormai lontano, ma ancora vivo nella memoria. Tra i ricordi è emersa anche la figura del loro insegnante, il professor Gino Terreni, che accompagnò la classe in quegli anni.

Alla cena-ritrovo erano presenti Brunella Boldrini, Antonella Bonistalli, Marzia Chiti, Rossana Cinotti, Luisa Cioni, Elisabetta Gasparri, Anna Maria Lucchesi, Antonella Matteoli, Alessandra Melani, Daniela Monti, Patrizia Peruzzi, Graziella Petrai, Sonia Ramerini, Monica Rosellini, Grazia Rosselli, Barbara Tofani, Miristella Viti.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate