Alla Certosa "Intorno al quadro" racconta la storia delle cornici

Non solo il dipinto, ma anche ciò che lo circonda e ne accompagna la visione. È questo il punto di partenza di "Intorno al quadro", la conferenza in programma domani, domenica 27 settembre (ore 16.30) alla Certosa di Firenze (via della Certosa 1), dedicata alla storia e al ruolo della cornice nell’arte. L’appuntamento è organizzato da Accademia Il Fauno - Associazione Giovanni Arcidiacono e Amici Palazzo Davanzati e Casa Martelli nell’ambito del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine e propone un doppio approfondimento su un elemento spesso considerato accessorio, ma in realtà strettamente legato alla storia delle opere e degli spazi che le ospitano.

Ad aprire il confronto sarà Angela Pieraccioni, con l’intervento "Le cornici nell’arte sacra", dedicato al rapporto tra la cornice e la produzione artistica di carattere religioso. A seguire Francesca Fiorelli Malesci con “Il più mobile dei mobili: la cornice”, un percorso dedicato alla cornice come oggetto d’arte e di arredamento, capace di accompagnare e valorizzare il dipinto ma anche di raccontare il gusto e la cultura di un’epoca. Alla conferenza si alterneranno anche interventi musicali della Tuscan Chamber Orchestra, che accompagneranno l’incontro aggiungendo alla riflessione sull’arte una dimensione sonora.

Il programma del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, insieme a quello del "Settembre in città. Le Associazioni per la cultura", animerà la città fino al 30 settembre. Le due manifestazioni sono promosse dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine con l’obiettivo di dare risalto alla ricchezza del tessuto associativo fiorentino. Entrambe le manifestazioni si tengono sotto il patrocinio della Regione Toscana, con il contributo della Fondazione CR Firenze e con Unicoop Firenze come sponsor tecnico. Il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine rientra inoltre nel cartellone dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.