il Centro di Formazione e Cultura Musicale di Vinci apre le porte per una settimana di Open Day gratuiti

Il Centro di Formazione e Cultura Musicale (CFCM) apre le sue porte per una settimana di Open Day gratuiti e senza impegno. Un’occasione per conoscere gli insegnanti, provare le attività e scoprire l’offerta formativa per l’anno 2026/2027, dai più piccoli (0 mesi) agli adulti.

Tutti gli appuntamenti si terranno presso la sede del CFCM in *Via Don Ezio Canovai 4, Sovigliana-Vinci*. *La prenotazione è consigliata al numero 348 2737140.*

IL PROGRAMMA DEGLI OPEN DAY:

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE – OPEN DAY TEATRO

Prova gratuita senza impegno

Ore 17:00 – 18:00: Bambini (6-10 anni)

Ore 18:00 – 19:00: Ragazzi (11-13 anni)

SABATO 3 OTTOBRE – OPEN DAY CANTO E STRUMENTO

Dalle ore 17:00 alle 19:00

Prova gratuita di tutti i corsi individuali del CFCM: canto moderno e lirico, pianoforte, chitarra, batteria, violino e tutti gli altri strumenti. Lezioni aperte con i docenti del Centro.

SABATO 3 OTTOBRE – OPEN DAY PICCOLISSIMI (0-36 MESI)

Dalle ore 17:00

Prova gratuita del laboratorio *MusicaMi*, basato sulla Music Learning Theory di E.E. Gordon. Un laboratorio dedicato ai piccoli e ai loro genitori per scoprire il linguaggio musicale fin dalla primissima infanzia.

LUNEDÌ 5 OTTOBRE – OPEN DAY PROPEDEUTICA MUSICALE (3-5 ANNI)

Dalle ore 17:00 alle 17:45

Prova gratuita del corso di propedeutica musicale pensato per i bambini dai 3 ai 5 anni: gioco, movimento e primi suoni per avvicinarsi alla musica con gioia.

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE – OPEN DAY MUSICAL

Ore 20:00

Prova gratuita senza impegno del corso di Musical per ragazzi e adulti. Canto, recitazione e danza in un unico percorso coinvolgente.

L’ingresso a tutti gli Open Day è gratuito, ma i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni: *348 2737140*.

Il CFCM è da anni un punto di riferimento per la formazione musicale nel territorio dell’Empolese Valdelsa