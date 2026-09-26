Ciclista di 70 anni sbalzato in un fosso da un'auto

Un uomo di 70 anni è stato soccorso a Montespertoli dopo essere stato colpito da dietro mentre era in bicicletta: l'impatto lo ha sbalzato diversi metri in avanti, facendolo finire in un fosso.

Sul posto è intervenuto il 118, che ha assegnato al paziente il codice rosso per politrauma, con dolori diffusi in più parti del corpo ed è stato trasportato all'Ospedale Sa Giuseppe di Empoli

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