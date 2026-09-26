Controlli straordinari dei Carabinieri: cinque denunce a Livorno

I Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno effettuato un servizio coordinato, mediante l'impiego di diverse pattuglie delle dipendenti Stazioni, nonché con il supporto del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla vigilanza delle principali vie di comunicazione e delle aree sensibili, in ottica anti degrado ed in particolare di prevenzione dei reati di strada per il contrasto della microcriminalità e anche del monitoraggio dei fenomeni nelle aree di aggregazione al fine di prevenire condotte violente.

In particolare, i servizi esterni dell'Arma di Livorno hanno interessato i quartieri Shangai e Corea, le zone centrali delle piazze Mazzini, della Repubblica e Garibaldi, nonché le arterie limitrofe alla via del Larderel e alla piazza della Stazione.

All'esito di tali attività, un 29enne extracomunitario è stato denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di una borsa risultata oggetto di furto, rubata poco prima a un cittadino. Costui era stato sottoposto a un controllo dai militari insospettiti dal suo atteggiamento e dai suoi precedenti; alla loro vista si era subito manifestato irrequieto.

Altre due persone, entrambe di origine straniera, sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni in città, sono state denunciate per evasione poiché entrambe trovate arbitrariamente fuori dal domicilio all'atto del controllo dei militari, e prive di alcuna preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Infine, due giovani di 21 e 18 anni sono stati denunciati per porto abusivo di armi poiché circolavano avendo in auto una mazza da baseball, un martello, uno sfollagente telescopico e una catena di oltre un metro.

L'operazione rientra nel quadro delle continue attività di contrasto ai reati condotte dall'Arma dei Carabinieri sul territorio della provincia di Livorno. Complessivamente i Carabinieri impegnati nei servizi straordinari hanno sottoposto a controllo 68 persone e 32 veicoli in transito nelle aree ed arterie della giurisdizione. Elevate contravvenzioni al Codice della strada a carico di vari conducenti livornesi alla guida non in regola.

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