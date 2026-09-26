Il 10 ottobre il dialogo "Costruire la Pace" con studenti e Chiesa a Colle Val d'Elsa

Promuovere un momento pubblico di confronto e riflessione sul significato della pace nel mondo contemporaneo, mettendo al centro la voce e le domande delle nuove generazioni. È questo l’obiettivo di "Costruire la Pace – Dialogo tra Chiesa, Istituzioni e Giovani", l’iniziativa in programma sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso il Cinema Teatro Sant’Agostino di Colle di Val d’Elsa.

L’incontro è promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa, dalla Diocesi di Siena, dalla Comunità Salesiana di Colle di Val d’Elsa e dalla Pro Loco, con il coinvolgimento degli istituti di istruzione superiore del territorio.

Protagonisti della mattinata saranno in particolare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, chiamati a partecipare non soltanto come spettatori, ma come parte attiva di un dialogo dedicato a un tema che riguarda il presente e il futuro della comunità.

A confrontarsi con i giovani saranno il Cardinale Augusto Paolo Lojudice e Padre Bernardo Francesco Maria Gianni, Priore della Comunità di San Miniato al Monte, che porteranno la propria esperienza e le proprie riflessioni sui temi della pace, della fraternità, dell’educazione e del dialogo.

La conversazione sarà moderata da Lodovico Andreucci, che accompagnerà il confronto attraverso domande e spunti di riflessione rivolti agli ospiti.

L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare il tema della pace non soltanto come assenza di conflitti, ma come costruzione quotidiana di relazioni fondate sul rispetto, sull’ascolto, sulla giustizia e sulla responsabilità verso gli altri. Una prospettiva che coinvolge l’intera società e che assume un valore particolare nel rapporto con le giovani generazioni.

"La pace sia con voi! Questa è la pace del Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante", ha ricordato Papa Leone XIV, in un messaggio che richiama il valore dell’incontro, del dialogo e della responsabilità personale nella costruzione di una società più accogliente e solidale.

"Costruire la Pace" vuole tradurre questi principi in un’esperienza concreta di partecipazione, creando uno spazio nel quale istituzioni, scuola, comunità ecclesiale e giovani possano incontrarsi e confrontarsi, dando valore alle domande e alle sensibilità delle nuove generazioni.

Il coinvolgimento degli studenti rappresenta infatti uno degli elementi centrali dell’iniziativa. Le classi partecipanti saranno invitate a elaborare, insieme ai propri insegnanti, domande e contributi sul tema della pace, da portare direttamente all’attenzione dei due ospiti nel corso della mattinata.

Anche i giovani dell’Oratorio dei Salesiani di Colle di Val d’Elsa saranno coinvolti nel progetto, con la possibilità di contribuire attraverso riflessioni, domande, video e altri materiali capaci di arricchire il confronto.

L’obiettivo è costruire un momento nel quale i giovani possano sentirsi protagonisti e portare la propria voce all’interno di un dialogo che coinvolge istituzioni, scuola e comunità. Un’occasione per riflettere insieme sul significato della pace e sulle responsabilità che ciascuno può assumere nella costruzione di relazioni più rispettose e di una comunità più coesa.

L’iniziativa intende così unire cultura, educazione e cittadinanza, nella convinzione che educare alla pace significhi anche educare al dialogo, alla conoscenza dell’altro, alla capacità di ascoltare e alla partecipazione responsabile alla vita della comunità.

Fonte: Ufficio stampa Comunità Salesiana

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