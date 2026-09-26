Empoli Jazz vola a Colonia per la European Jazz Conference 2026

Empoli Jazz torna protagonista sulla scena internazionale. Dal 24 al 27 settembre 2026, l’associazione empolese sarà a Colonia, in Germania, per la European Jazz Conference 2026, uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati al jazz e alle musiche creative e improvvisate.

A rappresentare Empoli Jazz saranno il presidente Aniello Caruso, il direttore artistico Filippo d’Urzo e il social manager Giovanni Oreno, chiamati a partecipare a quattro giornate di incontri, panel, workshop, concerti e momenti di networking con operatori e organizzazioni provenienti da tutta Europa.

Quella di Colonia sarà la 12ª edizione della European Jazz Conference e, per la prima volta, la manifestazione sarà ospitata in Germania. L’evento è organizzato da Europe Jazz Network, insieme a Stadtgarten Köln, Cologne Jazzweek e Monheim Triennale, e riunirà oltre 200 organizzazioni membri dell’EJN provenienti da 38 Paesi, oltre a numerosi professionisti internazionali.

"Who We Are, What We Stand For"

Il tema dell’edizione 2026 sarà "Who We Are, What We Stand For", una riflessione sul ruolo che il jazz e la musica improvvisata possono svolgere nella società contemporanea.

La conferenza affronterà questioni di grande attualità per il mondo della cultura: sostenibilità economica, nuovi modelli di finanziamento, politiche culturali, precarietà professionale, pratiche di lavoro eque, visibilità digitale e ruolo della musica nel rafforzare il dialogo sociale e la partecipazione democratica.

Ad aprire la conferenza sarà il pianista e compositore britannico Alexander Hawkins, con la keynote "The authoritarian’s trap, and the virtue of invisibility". Il programma comprenderà inoltre panel e incontri dedicati alla responsabilità delle istituzioni culturali nei momenti di crisi e al contributo della musica improvvisata alla coesione sociale.

Una vetrina internazionale per la scena tedesca

Grande spazio sarà riservato anche alla musica dal vivo con uno showcase festival dedicato alla scena jazz tedesca, che presenterà 13 progetti selezionati da una commissione curatoriale.

Tra i protagonisti figurano Big Breeezy’s Mumble Mafia, Cheel, Evi Filippou – Inevitable, Florian Herzog – Almost Natural, GANNA, Holly Schlott – Unique, Malstrom, Neon Dilemma, Olga Reznichenko Trio, Rabih Lahoud’s MASAA, Sera Karlo’s EX.II, Sheen Trio e Zola Mennenhöh – A Labour of Love.

Nel programma anche gli EJN Awards 2026, che celebreranno persone e organizzazioni che hanno dato un contributo significativo allo sviluppo del jazz europeo. Previsto inoltre il concerto di Hyphen Dash, formazione di Kyiv vincitrice del Grand Prix della prima edizione dell’Ukrainian Jazz Prize.

Empoli Jazz, 18 anni di attività e una forte vocazione internazionale

La partecipazione a Colonia rappresenta per Empoli Jazz un’ulteriore conferma del percorso costruito dall’associazione in 18 anni di attività.

"Come Empoli Jazz siamo tra quelli che sono stati invitati e hanno partecipato a quasi tutte le edizioni della EJC – ha dichiarato il direttore artistico Filippo d’Urzo – e ciò ci riempie di orgoglio, insieme al fatto di far parte di questo significativo progetto musicale e culturale di grandissimo respiro internazionale".

Un percorso che vede Empoli Jazz sempre più inserita nella rete internazionale del settore, attraverso rapporti con festival, artisti, associazioni e operatori culturali di numerosi Paesi.

La presenza del presidente Aniello Caruso, del direttore artistico Filippo d’Urzo e del social manager Giovanni Oreno sarà quindi un’occasione per portare a Colonia l’esperienza maturata da Empoli Jazz sul territorio e, allo stesso tempo, per sviluppare nuovi contatti, collaborazioni e progettualità internazionali.

La scelta di Colonia assume inoltre un particolare significato: è la prima volta che la European Jazz Conference viene ospitata in Germania e l’edizione 2026 coincide con il 40° anniversario dello Stadtgarten Köln, punto di riferimento europeo per il jazz e la musica contemporanea.

Per Empoli Jazz, una nuova importante tappa di un viaggio internazionale iniziato 18 anni fa e costruito attraverso musica, cultura, relazioni e passione per il jazz.

Fonte: Empoli Jazz

Notizie correlate