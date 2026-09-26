Firenze, ARTI al Next Generation Fest 2026 per Gen Z e Alfa

Anche ARTI è tra i protagonisti della quinta edizione del Next Generation Fest. L’evento gratuito, rivolto alla GenZ e Alfa, più grande d’Italia.

L’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego porta al Teatro del Maggio la professionalità dei suoi operatori e le opportunità offerte dai Centri per l’impiego.

Viene replicato il corner NGF JOB presente già nel 2025, lo spazio curato da Arti e dedicato al matching tra giovani ed imprese, per favorire il dialogo tra le generazioni Z e Alfa ed il tessuto produttivo del territorio. Un’area “dedicata”, nella quale realizzare un contatto concreto, attraverso colloqui conoscitivi tra le aziende toscane e i giovani, precedentemente selezionati dagli operatori dei centri per l’impiego territoriali. Anche per questa edizione sono presenti i due desk di approfondimento dedicati a fornire assistenza e consulenza informativa sulle misure per l’inserimento lavorativo nel mercato occupazionale: dalla stesura del curriculum alla certificazione delle competenze, dalla formazione alla riqualificazione professionale. Un focus in particolare sarà riservato al tirocinio: un’esperienza che offre la possibilità concreta di accrescere le proprie competenze favorendo l’ingresso nel mondo del lavoro.

All’NGF Expo inoltre, sarà presente uno stand aperto a tutti, nel quale gli operatori dell’Agenzia illustreranno le opportunità dei Centri Impiego della Toscana, le funzionalità dei servizi e le opportunità offerte da EURES che promuovono la mobilità professionale dei cittadini.

La presenza dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego a questa quinta edizione del Next Generation Fest, rappresenta un’ulteriore occasione di unione all’impegno della Regione per rilanciare il coinvolgimento attivo dei giovani, intercettarne le istanze e valorizzarne le competenze per renderli protagonisti del proprio futuro. "Confermiamo con la partecipazione di ARTI al Next Generation Fest il nostro impegno nel favorire l'accesso dei giovani al mondo del lavoro – ha detto Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, ideatore della manifestazione e coordinatore di Giovanisì - Il corner NGF JOB e gli spazi di consulenza, che sono stati così apprezzati nelle passate edizioni, rappresentano un ponte concreto tra talenti e imprese, tra formazione e occupazione. La Toscana crede nelle capacità delle nuove generazioni e continua a investire nelle politiche attive che valorizzano competenze, orientamento e opportunità, affinchè ragazze e ragazzi possano trasformare le proprie passioni in un progetto di vita, con una prospettiva professionale concreta e qualificata".

"Il Next Generation Fest rappresenta un'occasione straordinaria per incontrare migliaia di giovani e accompagnarli nella costruzione del proprio percorso professionale - ha detto l’assessore al Lavoro della Regione Toscana Alberto Lenzi - Attraverso la presenza di ARTI e dei nostri Centri per l'Impiego vogliamo offrire orientamento qualificato e opportunità reali di incontro con le imprese. Investire sulle competenze e sulle aspirazioni delle nuove generazioni significa rafforzare il futuro della Toscana e rendere i giovani protagonisti dello sviluppo economico e sociale della nostra regione."

ARTI

ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, è un ente dipendente della Regione Toscana a cui è attribuita la funzione di gestione della rete regionale dei Centri per l’Impiego, nonché le misure di politica attiva e dei servizi erogati a cittadini e imprese; Arti garantisce l’esercizio della funzione regionale in materia di mercato del lavoro tramite la gestione dei Centri per l’Impiego e il presidio territoriale delle politiche attive del lavoro.

Il Next Generation Fest - organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì - nasce da un’idea del Sottosegretario alla Presidenza e coordinatore di Giovanisì, Bernard Dika. Il più grande evento gratuito in Italia rivolto alle GenZ e Gen Alfa ospiterà al Teatro del Maggio di Firenze migliaia di giovani, che potranno seguire speech, interventi ispirazionali di oltre 60 speaker del mondo dello spettacolo e dello sport, ma anche di artisti, divulgatori, imprenditori e content creator.

Questa edizione anticipa il ‘Festival delle Regioni’, evento che sarà organizzato nelle prossime settimane dalla Regione Toscana, e che sarà dedicato al rapporto tra territori, giovani e futuro.

Ma il Next Generation Fest non si esaurisce in una sola giornata, prosegue ogni giorno attraverso politiche e azioni concrete promosse dalla Regione Toscana, attraverso opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, all’inserimento nel mondo del lavoro, al sostegno all’imprenditoria, alla promozione di iniziative e bandi per la partecipazione, la cittadinanza attiva e la cultura. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Giornata regionale dei giovani, istituita dalla Legge regionale 81/2020, confermando l’impegno della Regione nel valorizzare il protagonismo giovanile.

Il Next Generation Fest è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione di ARTI e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ed è finanziato interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in attuazione dell’accordo FPG 2024-2026, Intesa 127/2024.

L’evento è patrocinato da: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Agenzia Italiana per la Gioventù.

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2026 (posti limitati), https://giovanisi.it/nextgenerationfest/

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) – ngf@giovanisi.it

Fonte: Toscana Notizie

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