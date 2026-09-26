Firenze, fingono di fotografare Ponte Vecchio e derubano un turista: tre arresti

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

La Squadra Mobile ha bloccato i tre cittadini rumeni nei pressi degli Uffizi: uno aveva anche un martello

La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato in flagranza di reato tre cittadini rumeni per furto aggravato in concorso ai danni di un turista austriaco.

Nell'ambito di un apposito servizio di controllo del territorio volto alla repressione dei reati di natura predatoria, predisposto in particolare lungo le arterie che collegano piazza della Signoria, piazza del Duomo e Ponte Vecchio, personale della Squadra Mobile di Firenze ha notato in lungarno Archibusieri tre soggetti che si aggiravano tra i turisti in maniera sospetta, guardando con attenzione gli zaini e le borse che avevano al seguito.

Giunti alla terrazza in prossimità del piazzale degli Uffizi, luogo noto ai turisti per scattare fotografie ricordo della città gigliata con lo sfondo di Ponte Vecchio, il personale operante ha notato i tre soggetti avvicinarsi a un uomo con una borsa a tracolla. In particolare, mentre uno dei tre fungeva da palo, gli altri due si sono avvicinati alla vittima e, simulando di scattare una fotografia, le hanno sottratto il portafogli custodito all'interno della borsa, per poi allontanarsi prendendo direzioni diverse.

Gli agenti della Squadra Mobile, postisi immediatamente al loro inseguimento, sono riusciti a raggiungere e a bloccare tutti e tre i malviventi, nonché a rintracciare successivamente la vittima, ignara dell'accaduto.

I tre soggetti, uno dei quali denunciato anche per porto abusivo di oggetti atti a offendere perché trovato in possesso di un martello, su disposizione della Procura della Repubblica sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e, all'esito della direttissima, è stata disposta nei loro confronti la misura del divieto di dimora.

Notizie correlate

26 Settembre 2026

Ciclista di 70 anni sbalzato in un fosso da un'auto

Un uomo di 70 anni è stato soccorso a Montespertoli dopo essere stato colpito da dietro mentre era in bicicletta: l'impatto lo ha sbalzato diversi metri in avanti, facendolo finire [...]

Lucca
Cronaca
26 Settembre 2026

Incendio di San Vito, aggiornamento sugli sfollati: arrivano a 14 nella Stazione di Posta

A seguito dell'incendio divampato nella notte tra il 24 e il 25 settembre in un appartamento di via Bertini, a San Vito di Lucca, che ha causato due morti e [...]

Pisa
Cronaca
26 Settembre 2026

Pisa, fugge in auto e a piedi con 5 chili di hashish: arrestato

Viaggiava in auto con 5 chili di hashish, arrestato dopo un inseguimento. In carcere è finito un extracomunitario fermato dalla Squadra Mobile di Pisa. Secondo quanto spiega in una nota [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina