Firenze, fingono di fotografare Ponte Vecchio e derubano un turista: tre arresti

La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato in flagranza di reato tre cittadini rumeni per furto aggravato in concorso ai danni di un turista austriaco.

Nell'ambito di un apposito servizio di controllo del territorio volto alla repressione dei reati di natura predatoria, predisposto in particolare lungo le arterie che collegano piazza della Signoria, piazza del Duomo e Ponte Vecchio, personale della Squadra Mobile di Firenze ha notato in lungarno Archibusieri tre soggetti che si aggiravano tra i turisti in maniera sospetta, guardando con attenzione gli zaini e le borse che avevano al seguito.

Giunti alla terrazza in prossimità del piazzale degli Uffizi, luogo noto ai turisti per scattare fotografie ricordo della città gigliata con lo sfondo di Ponte Vecchio, il personale operante ha notato i tre soggetti avvicinarsi a un uomo con una borsa a tracolla. In particolare, mentre uno dei tre fungeva da palo, gli altri due si sono avvicinati alla vittima e, simulando di scattare una fotografia, le hanno sottratto il portafogli custodito all'interno della borsa, per poi allontanarsi prendendo direzioni diverse.

Gli agenti della Squadra Mobile, postisi immediatamente al loro inseguimento, sono riusciti a raggiungere e a bloccare tutti e tre i malviventi, nonché a rintracciare successivamente la vittima, ignara dell'accaduto.

I tre soggetti, uno dei quali denunciato anche per porto abusivo di oggetti atti a offendere perché trovato in possesso di un martello, su disposizione della Procura della Repubblica sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e, all'esito della direttissima, è stata disposta nei loro confronti la misura del divieto di dimora.

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