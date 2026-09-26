Firenze, rapina l'orologio da 200mila euro a un turista: fermati a Milano

Sono stati rintracciati dai Carabinieri a Milano e sottoposti a fermo i due presunti autori, di 30 e 19 anni, di una rapina ai danni di un turista avvenuta in pieno giorno, il 24 luglio scorso, nel centro storico di Firenze, nei pressi di lungarno Corsini. Alla vittima fu portato via un orologio marca Richard Mille, del valore di 200mila euro. Per i due arrestati, entrambi di origine tunisina, il giudice ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere.

Da quanto ricostruito, il turista stava passeggiando quando sarebbe stato avvicinato da due uomini che gli sfilarono dal polso, con gesto rapido, il prezioso orologio, per poi darsi alla fuga. Grazie all'analisi approfondita dei filmati dei sistemi di videosorveglianza cittadina, all'incrocio di dati info-investigativi ottenuti tramite le prenotazioni in alberghi e b&b, agli approfondimenti sugli spostamenti effettuati in città tramite e-bike e anche all'analisi dei tabulati telefonici, gli investigatori dell'Arma sono riusciti a ricostruire la dinamica della rapina e a identificare i due presunti autori.

Le ricerche, estese fuori Regione, hanno consentito di localizzare i due indagati nel capoluogo lombardo, dove, grazie al supporto dei Carabinieri milanesi, è scattato il fermo il 22 settembre.

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