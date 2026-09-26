Incendio di San Vito, aggiornamento sugli sfollati: arrivano a 14 nella Stazione di Posta

Cronaca Lucca
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L'assessore Bartolomei: "Notte trascorsa in tranquillità", in arrivo una psicologa per il supporto alle famiglie

A seguito dell'incendio divampato nella notte tra il 24 e il 25 settembre in un appartamento di via Bertini, a San Vito di Lucca, che ha causato due morti e tredici feriti (ne avevamo parlato in questo articolo), arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione degli sfollati.

"La notte degli sfollati nella Stazione di Posta di Villa Pardini a Sant'Anna è trascorsa in tranquillità. Nella giornata si aggiungerà alle 10 persone già accolte ieri anche una famiglia composta da due adulti e due bambini. Inizialmente avevano scelto una sistemazione alternativa che si è poi rivelata non adatta alle loro esigenze. Quindi il numero degli ospiti di Villa Pardini salirà a 14 persone. Infine già nella mattina di oggi una psicologa ha preso contatto con i gruppi familiari per un primo contatto di ascolto e supporto". Lo rende noto l'assessore al sociale del Comune di Lucca, Salvatore Bartolomei.

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