Incidente tra due treni nel Fiorentino, la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sull'incidente ferroviario avvenuto ieri, 25 settembre, lungo la linea ferroviaria convenzionale Pontassieve-Sant'Ellero, dove un treno merci ha urtato un convoglio regionale in transito. Al momento non risultano persone indagate. La Polfer ha disposto il sequestro del vagone coinvolto nel deragliamento, mentre gli accertamenti dovranno chiarire le cause e la dinamica dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione, un convoglio merci della Compagnia Ferroviaria Italiana (Cfi), società esterna al Gruppo Fs Italiane, avrebbe subito uno svio, finendo per inclinarsi verso il binario adiacente. In quel momento sul binario opposto stava viaggiando il regionale 18841, diretto da Prato a Montevarchi. Il treno procedeva a velocità ridotta e, durante l'urto, alcuni finestrini del convoglio passeggeri sono rimasti danneggiati. A bordo del regionale vi erano numerosi pendolari, ma l'incidente non ha provocato feriti.

La Procura fiorentina procede, per ora contro ignoti, ipotizzando il reato di delitto colposo di pericolo previsto dall'articolo 450 del Codice penale. L'ipotesi riguarda condotte colpose, attraverso azioni od omissioni, che possano aver determinato o mantenuto una situazione di pericolo per un possibile disastro ferroviario.

Le indagini dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.

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