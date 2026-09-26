Incidente sul lavoro a Montopoli, uomo cade da un ponteggio

Cronaca Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

La caduta da circa tre metri è stata attutita da una rete metallica. Il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice rosso a Cisanello

Incidente sul lavoro a Montopoli in Val d'Arno, in via del Prato, dove un uomo di 49 anni è cascato da un ponteggio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe precipitato da circa 3 metri, e la caduta sarebbe stata attutita da una rete metallica. L'uomo avrebbe riportato una forte contusione alla spalla. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 ed è stato allertato l'elicottero Pegaso. Presente il medico della medicina del lavoro.

Il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita, ed è stato trasportato a Cisanello in codice rosso per dinamica dell'incidente.

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Cronaca
23 Settembre 2026

Incendio in via Toscana a Montopoli, a fuoco una catasta di legna

Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa nel primo pomeriggio di oggi per un incendio in via Toscana, nel territorio comunale di Montopoli in Val d'Arno. La squadra è intervenuta [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
19 Settembre 2026

Controlli dei carabinieri nel Cuoio: 75 persone identificate e 34 veicoli verificati

Controlli straordinari del territorio nella tarda serata di venerdì 18 settembre da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato, impegnati nei Comuni di Santa Croce sull'Arno e Montopoli in [...]

Montopoli in Val d'Arno
Cronaca
15 Settembre 2026

Investito a Capanne, dopo la morte dell'89enne denunciata la conducente dell'auto

Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del terribile incidente in cui ha perso la vita l'89enne Mario Fogli, a Capanne nel comune di Montopoli in Val d'Arno. Nelle prime [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina