Incidente sul lavoro a Montopoli, uomo cade da un ponteggio

Incidente sul lavoro a Montopoli in Val d'Arno, in via del Prato, dove un uomo di 49 anni è cascato da un ponteggio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe precipitato da circa 3 metri, e la caduta sarebbe stata attutita da una rete metallica. L'uomo avrebbe riportato una forte contusione alla spalla. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 ed è stato allertato l'elicottero Pegaso. Presente il medico della medicina del lavoro.

Il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita, ed è stato trasportato a Cisanello in codice rosso per dinamica dell'incidente.

Notizie correlate