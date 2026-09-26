Irruzione e rapina nella notte in un ristorante di Greve in Chianti

Rapina nella notte alla Cantinetta di Rignana, nell'omonima località del comune di Greve in Chianti. Tre persone incappucciate e armate di bastoni hanno fatto irruzione nel ristorante intorno all'una, quando il locale era già chiuso al pubblico, e si sono fatte consegnare l'incasso della giornata, circa 4mila euro.

All'interno si trovavano i proprietari e alcuni camerieri, impegnati a sistemare la sala e la cucina dopo la chiusura. I tre malviventi li hanno minacciati e poi sono fuggiti con il denaro.

Ad attenderli fuori dal ristorante c'era un'auto con un quarto complice. La fuga è avvenuta lungo alcune strade sterrate tra la Val di Pesa e la Val di Greve.

Nessuno, secondo quanto emerso, sarebbe rimasto ferito. Il proprietario ha dato l'allarme chiamando il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica della rapina.