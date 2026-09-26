L'Istat seleziona 407 famiglie a Carmignano per il censimento permanente

Ache il Comune di Carmignano, con 407 famiglie selezionate dall’Istat, parteciperà al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026.

Le famiglie scelte riceveranno dall’Istituto nazionale di statistica una lettera con le indicazioni per partecipare alla rilevazione. Le informazioni raccolte anche dalle 407 famiglie carmignanesi, integrate con quelle provenienti dalle fonti amministrative, consentiranno di aggiornare i dati sulle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche della popolazione e delle abitazioni.

La rilevazione rientra tra quelle per le quali, in base alle norme, è previsto l'obbligo di risposta.

Il questionario, dal 5 ottobre al 6 dicembre, può essere anche autonomamente compilato online con le credenziali indicate nella lettera ricevuta da Istat, con Spid o Cie dell’intestatario. In alternativa, sarà possibile rivolgersi al Centro comunale di rilevazione (Ccr) del Comune di Carmignano, dove il questionario potrà essere compilato autonomamente o con l'assistenza gratuita di un operatore comunale.

Dal 12 novembre fino al 23 dicembre, le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario, o che lo avranno compilato solo parzialmente, potranno essere contattate dagli operatori comunali, oppure ricevere la visita di un rilevatore incaricato dal Comune. L'intervista potrà essere effettuata telefonicamente, presso il Ccr comunale o direttamente a domicilio.

I rilevatori, che si presenteranno alle abitazioni, saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento e, su richiesta, dovranno mostrare un documento di identità. L'identità del rilevatore potrà essere verificata anche al numero unico gratuito Istat 1510.

Dal 7 dicembre, in ogni caso, non sarà più possibile compilare autonomamente il questionario via web: le famiglie che non avranno ancora risposto potranno completare la rilevazione esclusivamente tramite un operatore o rilevatore comunale, telefonicamente, presso il Centro comunale di rilevazione oppure a domicilio.

Info e assistenza: Centro comunale di rilevazione (Ccr) Comune di Carmignano, Ufficio Anagrafe (Palazzo comunale, piazza Matteotti, 1); orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30; tel.: 0558750239 – 0558750205; anagrafe@comune.carmignano.po.it.

L'assistenza fornita dagli operatori comunali è gratuita.

Il Centro comunale di rilevazione resterà operativo per tutta la durata del censimento, dal 5 ottobre al 23 dicembre.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Carmignano