Notti di lavori in autostrada: chiusure su R11 e A11 nel Fiorentino

Stop al raccordo Firenze nord e alla stazione di Prato est tra il 29 settembre e il 2 ottobre
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sul Raccordo Firenze nord (R11), dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze nord e l'allacciamento A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze ovest/Peretola. In alternativa, si consiglia di uscire in A1 a Calenzano e seguire le indicazioni per Sesto Fiorentino/Peretola.
Sulla A11 Firenze-Pisa nord, invece, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di martedì 29, mercoledì 30 settembre, giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di utilizzare, in entrata verso Firenze, la stazione di Calenzano sulla A1 Milano-Napoli, e in uscita per chi proviene da Pisa la stazione di Prato ovest, sulla stessa A1.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti in onda su Rtl 102.5, Rtl 102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale 5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network Tv Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.
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