Linda Caponi e Papo#9 vincono il Premio Leone Rampante 2026

Sono due i vincitori della 23esima edizione del premio "Leone Rampante", il maggior riconoscimento della Città di Fucecchio che dal 2004, su idea dell'allora assessore alla cultura Riccardo Cardellicchios premia ogni anno i cittadini che si sono particolarmente distinti dando lustro al nome di Fucecchio.

A ricevere il premio saranno la nuotatrice fucecchiese Linda Caponi e la Papo#9 Aps: il Consiglio comunale ha infatti deliberato la scelta nella seduta di giovedì 24 settembre, mentre la cerimonia di assegnazione è in programma venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il teatro Pacini in piazza Montanelli.

Le motivazioni

Le motivazioni del premio sono legate ai diversi traguardi raggiunti dall'atleta fucecchiese e dall'associazione in memoria del giovane Filippo Papini.

Per quanto riguarda Linda Caponi, poche settimane fa bronzo europeo in acqure libere, verrà insignita col Leone Rampante "per i prestigiosi risultati conseguiti nel corso della sua carriera, tra i quali spiccano due medaglie di bronzo ai Campionati Europei di Roma 2022 nella staffetta 4x200 metri mista e il bronzo europeo nella 10 km in acque libere a Parigi 2026. Nel suo palmarès figurano inoltre tre medaglie ai Giochi del Mediterraneo: il bronzo nei 200 metri stile libero e l'oro nella staffetta 4x200 metri stile libero conquistati a Tarragona nel 2018 e l'argento nella staffetta 4x200 metri stile libero ottenuto a Orano nel 2022. Atleta del Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri, dopo aver militato nella società TNT, ha rappresentato ai massimi livelli lo sport italiano, contribuendo con i propri risultati a dare prestigio alla città di Fucecchio".

Passando a Papo#9, invece, le motivazioni recitano: "per aver promosso, attraverso la disciplina sportiva del futsal, valori quali il rispetto, l'amicizia e la socialità, contribuendo alla crescita di una comunità giovanile sensibile, solidale e attenta alle tematiche sociali, trasformando il ricordo di Filippo Papini, prematuramente scomparso, in un'esperienza di sport e aggregazione che, in soli cinque anni, è diventata un punto di riferimento per molti giovani di Fucecchio. I risultati raggiunti a livello regionale e nazionale - grazie all'impegno della famiglia Papini e dello staff - hanno inoltre contribuito a dare lustro alla città, consolidando il ruolo dell'associazione nel tessuto sociale cittadino".

Oltre alle autorità cittadine e ai premiati in questa e nelle precedenti edizioni, alla cerimonia di venerdì 2 ottobre prenderanno parte i ragazzi e le ragazze del Danza Beat Studio, la scuola di danza di Anna Donati, in arte Anna Beat, talentuosa fucecchiese, anch'essa Leone Rampante.

La consegna della massima onorificenza cittadina darà il via alla settimana di eventi legati alla celebrazioni per San Candido, patrono della città di Fucecchio che viene festeggiato ogni 3 ottobre. Le iniziative culturali, invece, si spingeranno fino a domenica 9 ottobre.

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