Livorno, lo sport arriva in piazza Garibaldi con "Allena i tuoi valori"

Sport, relazioni, benessere e partecipazione per riportare persone, famiglie e associazioni nel cuore di un quartiere della città. Sabato 10 e domenica 11 ottobre piazza Garibaldi ospiterà “Allena i tuoi valori”, la due giorni promossa da Confsport Confcommercio Livorno, nell’ambito del progetto Articolo 33, dedicata allo sport e ai valori che può trasmettere alla comunità.

L’iniziativa è stata presentata dalla presidente di Confcommercio Provincia di Livorno Francesca Marcucci, del presidente di Confsport Damiano Bani, della presidente di Terziario Donna Confcommercio Livorno Delia Del Carlo e dalle associazioni sportive aderenti. Hanno partecipato alla conferenza stampa il sindaco del comune di Livorno Luca Salvetti e l'assessore Rocco Garufo che si sono pienamente riconosciuti nella mission dell'associazione Confsport e della due giorni del 10 e 11 ottobre.

La scelta di piazza Garibaldi non è casuale. Confsport ha voluto portare qui l’iniziativa proprio con l’obiettivo di contribuire a vivificare il quartiere, creare occasioni di incontro e favorire una frequentazione positiva degli spazi urbani attraverso lo sport e la socialità.

"Con questa iniziativa usciamo dagli impianti sportivi e incontriamo la città", sottolinea Damiano Bani, presidente di Confsport Confcommercio Livorno. "Piazza Garibaldi è stata una scelta precisa: crediamo che lo sport possa contribuire concretamente a riportare persone, famiglie e relazioni nei quartieri. Per due giorni vogliamo che la piazza sia vissuta, attraversata e animata, dimostrando che anche attraverso lo sport si possono costruire aggregazione e comunità".

Il programma prevede sport, eventi, spettacoli, incontri e attività aperte a tutti, con un’attenzione particolare alle relazioni, al benessere e alla crescita della comunità.

"Il commercio, lo sport e la vita dei quartieri sono molto più collegati di quanto possa sembrare", afferma la presidente di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci. "Una città è più attrattiva quando i suoi spazi vengono vissuti e quando esistono occasioni capaci di creare movimento, relazioni e partecipazione. Portare un evento di questo tipo in piazza Garibaldi significa anche contribuire a una visione della rigenerazione urbana che parte dalle persone e dalle attività che ogni giorno presidiano il territorio".

Il sindaco Salvetti ha apprezzato lo spirito e l'organizzazione di Articolo 33: "Sosteniamo questo progetto già dalla prima edizione e quest'anno lo facciamo particolarmente volentieri perché sarà in una piazza che ha bisogno di persone e attività, una piazza che sta tornando delle famiglie e dei bambini, un luogo inclusivo e vissuto, in cui lo sport può e deve giovcare un ruolo importante".

Un ruolo specifico sarà affidato anche a Terziario Donna Confcommercio Livorno, coinvolta nell’iniziativa per valorizzare la forte presenza femminile nell’imprenditoria legata allo sport sul territorio.

"Lo sport è comunità, partecipazione, inclusione e crescita. Gli stessi valori che troviamo oggi nelle imprese del terziario", spiega Delia Del Carlo, presidente di Terziario Donna Confcommercio Livorno. "Rappresentare le donne nel mondo dell'impresa significa riconoscere il valore che le donne già producono ogni giorno tene ndo insieme la produzione di reddito con la responsabilità verso le proprie comunità. Significa lavorare affinché alle donne siano date le condizioni per esprimere pienamente competenze, ambizione, leadership e visione. Lo sport è un terreno straordinario per raccontare tutto questo. Nel corso della manifestazione saranno premiate alcune donne che hanno avuto un ruolo significativo nel mondo dello sport e dell’imprenditoria sportiva livornese, come riconoscimento al loro percorso e al contributo dato al territorio".

L’evento nasce con un’ampia partecipazione istituzionale e del mondo sportivo: Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Regione Toscana, Comune di Livorno, Azienda USL Toscana nord ovest, Comitato Italiano Paralimpico, CONI e Sport e Salute, una rete ampia, riunita intorno a un messaggio semplice: utilizzare lo sport non soltanto come attività fisica, ma anche come occasione di socialità, inclusione, relazione e valorizzazione degli spazi della città, partendo proprio da un quartiere che Confsport ha scelto di mettere al centro della manifestazione.

Sono intervenuti inoltre Sarah Salvini di Sport e Salute, Michela Castellani di Strabilianti, Gianni Tacchi, responsabile organizzativo per conto della Fondazione LEM della Notte Bianca dello Sport di Livorno, Cecilia Antonini del direttivo Confsport e Terziario Donna Livorno.

Fonte: Confcommercio della provincia di Livorno