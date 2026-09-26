Marciana Marina, sub colto da malore dopo un'immersione: 35enne in camera iperbarica

Un sub di 35 anni è stato soccorso questa mattina a Marciana Marina, all'isola d’Elba, dopo aver accusato un malore al termine di un'immersione in mare. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Portoferraio, dove è stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica per una sospetta embolia neurologica.

I soccorsi sono scattati dopo che il 35enne, che si trovava su una barca per un'immersione, ha manifestato i sintomi del malore. In un primo momento era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, considerata la possibile gravità delle condizioni. L'intervento non si è però reso necessario.

Il sub è stato raggiunto da un'ambulanza al porto turistico di Marciana Marina e successivamente trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio.

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