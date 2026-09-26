Minaccia i Carabinieri con un bastone: arrestato con il Taser

Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile - Sezione Radiomobile della Compagnia di Viareggio, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un passante relativa alla presenza di una persona in atteggiamento sospetto all'interno di un'area verde.

Rintracciato dai Carabinieri, l'uomo avrebbe rifiutato di sottoporsi al controllo e secondo quanto ricostruito, si sarebbe avvicinato minacciosamente ai militari brandendo un bastone. Per contenere la condotta e mettere in sicurezza la persona, uno degli operanti ha fatto ricorso al dispositivo a impulsi elettrici Taser in dotazione, esplodendo una cartuccia. L'intervento ha consentito ai militari di immobilizzare l'uomo e proseguire gli accertamenti.

La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di alcune decine di grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, parte delle quali suddivise in involucri. Sono stati inoltre trovati materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle sostanze e una somma di denaro contante. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro nell'ambito degli accertamenti investigativi.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario, che ha accompagnato l'uomo in una struttura ospedaliera per gli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche sanitarie è stato dimesso. L'uomo è stato quindi arrestato, in quanto gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ultimate le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la quale ha convalidato l'arresto.