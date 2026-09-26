Monsignor Paccosi nella Commissione Cei per la cultura e le comunicazioni

Il vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, è stato nominato dal Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana all'interno della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali, come si legge da La Nazione. Si tratta di un nuovo, significativo passaggio nel percorso pastorale del presule, che porta così la sensibilità del territorio toscano in uno degli organismi ritenuti più strategici per la Chiesa contemporanea.

Prima di essere eletto alla guida della diocesi sanminiatese, il 24 dicembre 2022, monsignor Paccosi aveva trascorso quindici anni come sacerdote fidei donum nella diocesi di Carabayllo, nel distretto di Lima, in Perù. Lì aveva affiancato alla cura d'anime, come parroco di Santa María de la Reconciliación, l'impegno accademico in qualità di docente presso l'Universidad Católica Sedes Sapientiae, come riporta il quotidiano. Il legame con l'America Latina prosegue tuttora: dal 2022 il vescovo è responsabile per il continente della fraternità di Comunione e Liberazione.

Paccosi è stato consacrato vescovo nella Cattedrale di Firenze il 5 febbraio 2023 e si è insediato a San Miniato poche settimane dopo, il 26 febbraio. Secondo quanto sottolinea La Nazione, la nuova nomina in ambito Cei valorizza un profilo capace di unire rigore teologico, aperture internazionali e attenzione ai linguaggi contemporanei, in un momento in cui comunicazione e cultura sono considerate sfide cruciali per l'evangelizzazione. Il quotidiano ricorda inoltre come il vescovo abbia sin da subito mostrato un legame concreto con il territorio sanminiatese, cercando di conoscerlo da vicino e di farsi vicino alla vita delle comunità locali.

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