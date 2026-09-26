ORMACASA: dopo 50 anni, un nuovo capitolo nel cuore di Empoli

Giovedì 24 settembre ha avuto inizio un nuovo capitolo per uno dei negozi storici di Empoli.

ORMACASA è presente sul territorio da oltre 50 anni e, dagli anni '70 ad oggi, di case ne ha arredate davvero tante, sempre con un tocco personale e con particolare attenzione ai gusti e alle esigenze di ogni singolo cliente.

Da sempre ha portato nelle case degli empolesi e sul territorio la qualità del design italiano, insieme a innovazione, pregio, ricercatezza e personalizzazione. Cucine, soggiorni, divani, camere da letto, camerette, bagni, tanti pezzi artigianali e anche soluzioni per l'arredo outdoor: un'offerta capace di trasformare gli ambienti della casa in spazi da vivere e condividere.

Da giovedì, però, è iniziata una nuova storia, ancora più vicina al centro e al cuore pulsante di Empoli.

In via Carrucci, 148 ha preso forma la nuova sede di ORMACASA: un nuovo showroom di oltre 400 metri quadrati, nato dalla volontà di Michela e Francesca, insieme al loro staff, di continuare a crescere e, soprattutto, di continuare a trasformare in realtà il sogno di tante persone che vedono nella propria casa il proprio nido, il luogo dei momenti più belli vissuti in famiglia e condivisi con gli amici.

E a raccontare l'importanza di questo nuovo inizio è stata soprattutto la grande partecipazione all'inaugurazione. La nuova location ha accolto un pubblico davvero numeroso: clienti, amici, professionisti, collaboratori e tante persone che hanno voluto essere presenti per condividere questo importante traguardo.

Ad animare ulteriormente la serata ci sono state anche Giorgia Petrelli, content creator, che ha partecipato all’ultima edizione di Miss Italia conquistando, nel corso delle selezioni regionali, il titolo di Miss Eleganza Toscana, e collaboratrice Social Media Manager Fiorenza. Insieme hanno coinvolto gli ospiti con simpatiche interviste a tema, raccogliendo impressioni, curiosità e sorrisi tra i presenti.

Un'atmosfera di festa, ma anche un'occasione per ritrovarsi. Molti gli ospiti che si sono fermati a dialogare, confrontarsi e brindare, visitando i nuovi spazi dello showroom, dove le composizioni raccontano uno stile contemporaneo fatto di sedute comode, letti con testate realizzate con tessuti di tendenza, oggettistica di design, cucine, tavoli in cristallo e credenze moderne.

Michela Ciulli e Francesca Porciatti hanno raccontato con emozione che arredano case da sempre e che proprio con il nuovo showroom hanno voluto dare vita alla loro "casa più bella": quella che raccoglie l'esperienza di oltre cinquant'anni e, allo stesso tempo, guarda al futuro.

E ancora una volta ORMACASA ha dimostrato la propria capacità di stupire, curando ogni dettaglio dell'evento.

Ad accompagnare la serata, il sushi preparato al momento da due cuochi professionisti sotto la supervisione di Sabrina, titolare del "Ristorante La Fortuna", i deliziosi cestini di frutta, quasi delle piccole bomboniere, preparati con grande cura da "Frutta e Verdura Barbara e Paolo", i genuini ed invitanti salati del "Panificio Tempestini" con i buonissimi vini del "Castello di Oliveto".

All'esterno, la musica del DJ Sauro Bonistalli, che ha fatto da colonna sonora alla serata con alcuni dei più famosi successi degli anni '70/80.

A completare il momento conviviale, la Birra Pagnotta e il Gin Brusco, firmato dal conosciutissimo ex bomber Ciccio Caputo entrato recentemente nello staff delle giovanili dell’Empoli fc.

Una serata che ha raccontato molto più dell'inaugurazione di un nuovo showroom: ha raccontato un'azienda che, dopo oltre 50 anni, continua a investire, a crescere e a guardare avanti, mantenendo forte il legame con il proprio territorio.

Perché dopo cinquant'anni, una nuova sede non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova storia. Una storia che ORMACASA ha scelto di scrivere ancora una volta insieme alle persone che, in questi anni, hanno contribuito a renderla parte della vita di Empoli.



Via Jacopo Carrucci 148 - Empoli (Fi)



0571 592090

info@ormacasa.it

Mar–Ven · 9:00–13:00 / 15:30–20:00

Sab · 10:00–13:00 / 15:30–20:00

Dom–Lun · Chiuso