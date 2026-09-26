Peccioli porta il suo modello di economia circolare alla Climate Week di New York

Dal cuore della Valdera a uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al futuro del pianeta. Peccioli è stato protagonista a New York di un confronto inserito nel programma della Climate Week NYC 2026, la più grande piattaforma internazionale dedicata all’azione climatica, che dal 20 al 27 settembre riunisce nella città statunitense istituzioni, imprese, investitori, comunità scientifica e società civile.

Il Comune di Peccioli, rappresentato dal sindaco Renzo Macelloni, è stato chiamato a portare la propria esperienza all’interno del confronto promosso dal Future Food Institute nell’ambito di CONVIVIUM, nel cuore della Climate Week. Un invito che assume un significato particolare perché mette una realtà di poco più di 4 mila abitanti al tavolo di una discussione globale sulle grandi trasformazioni ambientali, economiche e sociali che riguardano i territori.

Il momento centrale è stato il confronto dedicato al rapporto tra acqua, energia, clima e gestione delle risorse, ospitato il 24 settembre a REGEN House. Al centro della discussione la presentazione del Global Water Bankruptcy Report e una domanda destinata a diventare sempre più decisiva: come distribuire risorse limitate tra esigenze diverse e crescenti, dall’energia alla tecnologia, dall’agricoltura alle città, fino alla tutela degli ecosistemi?

In questo contesto Peccioli è stato presentato insieme a Venezia e Pollica come una delle tre esperienze italiane capaci di raccontare approcci concreti alla gestione delle risorse e alla resilienza dei territori. Per Peccioli il punto di partenza è la gestione dei rifiuti e il percorso costruito nel tempo per trasformare una criticità ambientale in un modello di governo circolare del territorio, capace di intrecciare innovazione, amministrazione, qualità urbana e valore per la comunità.

È proprio questo il valore della partecipazione di Peccioli alla Climate Week: non presentare una realtà locale come un modello astratto da celebrare, ma portare all’interno di una discussione internazionale un’esperienza concreta, maturata attraverso scelte amministrative, investimenti e una visione di lungo periodo. La Climate Week 2026 pone infatti al centro non soltanto gli obiettivi climatici, ma soprattutto la necessità di trasformare l’ambizione in azione e di individuare soluzioni capaci di essere applicate e scalate nei territori.

«Essere qui significa soprattutto questo – sottolinea il sindaco Renzo Macelloni – raccontare come una comunità possa affrontare una criticità e trasformarla in un’occasione di crescita, responsabilità e innovazione. Peccioli non porta a New York una ricetta, ma un’esperienza. E poterla mettere a confronto con quella di città, istituzioni e realtà internazionali è un’opportunità importante per continuare a guardare al futuro del nostro territorio».

La presenza a New York si inserisce in una più ampia attività internazionale del Comune e arriva negli stessi giorni in cui il sindaco è impegnato negli Stati Uniti per altri appuntamenti e per accompagnare circa 60 giovani pecciolesi nel loro percorso culturale a New Orleans. Due esperienze differenti, ma accomunate dalla stessa idea: costruire relazioni oltre i confini del territorio e riportare a Peccioli conoscenze, esperienze e nuove opportunità di confronto.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa