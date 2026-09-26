Pisa, fugge in auto e a piedi con 5 chili di hashish: arrestato

Viaggiava in auto con 5 chili di hashish, arrestato dopo un inseguimento. In carcere è finito un extracomunitario fermato dalla Squadra Mobile di Pisa.

Secondo quanto spiega in una nota diffusa dalla Questura pisana, gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo lungo la statale 206, al confine tra il comune di Orciano Pisano (Pisa) e quello di Rosignano Marittimo (Livorno), quando è stata notata un'auto arrivare a forte velocità e poi fermarsi in una piazzola. I poliziotti hanno intimato l'alt al conducente, che però ha rimesso in moto ed è fuggito imboccando una strada sterrata, per finire infine in un fossato. L'automobilista avrebbe quindi cercato di fuggire a piedi, venendo poi raggiunto e fermato.

La droga sequestrata era dentro una busta nell'auto: 40 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 5 chili che, secondo la polizia, una volta suddivisi in dosi avrebbero fruttato diverse decine di migliaia di euro.

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