Poggibonsi, il 29 settembre torna il punto informativo sulla Protezione civile

Dopo la prima giornata del 15 settembre, martedì 29 torna a Poggibonsi il punto informativo dedicato alla Protezione civile, promosso dal Comune di Poggibonsi in collaborazione con Anci Toscana.

Tre i momenti di incontro. Tra le 10.00 e le 12.00 in via Montecitorio, nella zona del mercato, sarà nuovamente possibile incontrare Federico Binaglia, consulente Anci Toscana esperto in pianificazione di Protezione civile, per approfondire i principali strumenti a disposizione dei cittadini in caso di emergenza.

Alle 18.00 l’appuntamento si sposterà poi al Centro Insieme di Via Austria a Bellavista, per finire alle 21.00 alla Misericordia di Via Romana a Staggia Senese.

L’iniziativa rappresenta un'occasione per conoscere più da vicino i contenuti del Piano comunale di Protezione civile, strumento fondamentale per la prevenzione e la gestione delle emergenze.

Sarà inoltre possibile ricevere informazioni su Cittadino Informato, il servizio nato dalla collaborazione tra Regione Toscana e Anci Toscana, declinato in un’applicazione per smartphone e un portale web, pensati per comunicare in tempo reale gli stati di allerta meteo, le informazioni sulle emergenze di protezione civile e le avvertenze di pubblica utilità.

L’iniziativa è inserita nell'ambito del progetto “Agorà della Protezione Civile" promosso dal Comune di Poggibonsi e realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana ai sensi della Legge Regionale numero 10 del 2025.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Poggibonsi