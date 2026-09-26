I Ragazzi di Cerbaiola donano rose e un quadro all'équipe DAMA di Empoli

L'associazione I Ragazzi di Cerbaiola ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all'équipe dell'ambulatorio DAMA dell'ospedale San Giuseppe di Empoli per il prezioso lavoro svolto a favore delle persone con disabilità.

Nella giornata di oggi, l'associazione ha consegnato all'équipe sanitaria di turno alcune rose e un quadro raffigurante una farfalla, realizzato dalle persone con disabilità del centro diurno di Cerbaiola. Un gesto simbolico per riconoscere lo speciale impegno degli operatori sanitari nell'assistenza alle persone con disabilità.

L'ambulatorio DAMA è gestito da un'équipe multidisciplinare composta da internista, anestesista, chirurgo e infermiere case-manager ed è inserito anche nel progetto regionale PASS.

"Riteniamo l'ambulatorio un presidio ospedaliero importante per le persone con disabilità del comprensorio - sottolinea l'associazione - e per questo desideriamo ringraziare sentitamente tutta l'équipe sanitaria per la professionalità, l'attenzione e l'impegno che ogni giorno dedica ai pazienti".