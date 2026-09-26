Rapina il cellulare a una donna: arrestato 32enne a Carrara

Un 32enne, di nazionalità straniera, è stato arrestato dai Carabinieri nella notte tra martedì e mercoledì scorsi con l'accusa di rapina e lesioni ai danni di una 49enne.

Secondo quanto spiegato dai militari, la donna, la sera del 22 settembre, in viale XX Settembre a Carrara, sarebbe stata aggredita da un uomo che le avrebbe portato via il cellulare. Sul posto era giunta poi una pattuglia, dopo la segnalazione al 112. Il 32enne, individuato a poca distanza, alla vista dei militari avrebbe tentato la fuga, venendo bloccato. Il cellulare è stato recuperato e restituito alla proprietaria.

L'arresto è stato poi convalidato dal giudice, che ha disposto per il 32enne l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.