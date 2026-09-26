Riparte il cantiere della scuola dell'infanzia a Dietro Poggio

Ripartono i lavori per la scuola a Dietro Poggio, in seguito alla gara tramite project financing. Il nuovo plesso ospiterà un polo per l’infanzia 0-6 anni. I lavori si erano interrotti nel 2022 con la precedente ditta appaltatrice; il cantiere era in stato di abbandono e l’obiettivo era quello di recuperare quanto più materiale possibile dell’opera già parzialmente realizzata.

La progettazione è stata presentata questa mattina in un incontro pubblico a Dietro Poggio, alla presenza dei progettisti e dell’impresa appaltatrice. Per la gara si è proceduto a un project financing con una concessione di 5 anni: il valore della concessione è stimato in circa 1.9 milioni di euro, di cui 816mila euro dal contributo del Comune di Calenzano. La durata dei lavori è stimata in un anno.

Per completare l’opera si realizzeranno degli interventi per ripristinare le strutture degradate e apportare alcune piccole modifiche per renderla maggiormente fruibile. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura a un piano che ospiterà spazi per 120 bambini e la mensa scolastica, con fondazioni in calcestruzzo armato, pareti strutturali in legno e copertura con travi in legno lamellare e pannelli.

Tra le modifiche previste rispetto alla precedente progettazione, richieste dall’Amministrazione comunale, c’è quella di una variazione degli spazi interni che consenta di ricavare due sezioni da adibire ad asilo nido, oltre che di migliorare le performance impiantistiche e aggiornare il progetto secondo le normative in vigore.

Il nuovo progetto ricalca la scelta architettonica originale di fare alcuni prospetti con un colore acceso, ed altri con un rivestimento con effetto ligneo. Gli infissi sono previsti di colore chiaro come la copertura. Modifiche sono previste invece sugli impianti di riscaldamento e climatizzazione che utilizzeranno unicamente energia elettrica. All’esterno sono previste la sistemazione a verde e la messa a dimora di nuovi alberi.

Una parte del legno del cantiere precedente che non è stato possibile recuperare per la struttura perché, per l’esposizione alle intemperie, parzialmente o completamente ingrigito, sarà riutilizzato per creare degli arredi esterni. La proposta della ditta appaltatrice, in ottica di circolarità, è quella di coinvolgere docenti e studenti del Design Campus dell’Università di Firenze nella progettazione di elementi di arredo come panchine e sedute. In questo caso il recupero del legno non costituirebbe soltanto una strategia di riduzione dei rifiuti, ma può diventare il punto di partenza per interventi capaci di riattivare spazi sottoutilizzati, generare nuove funzioni collettive e coinvolgere istituzioni, progettisti, imprese, studenti e comunità locali.

"Esprimano soddisfazione - ha detto il sindaco Giuseppe Carovani - per la ripartenza del cantiere dopo ripetuti stop per i fallimenti delle precedenti imprese appaltatrici. Avevamo come obiettivo quello di recuperare il più possibile quanto già realizzato, in modo da non sprecare né risorse economiche né le parti dell’edificio già realizzate e in buone condizioni. Abbiamo anche richiesto che il materiale da rimuovere, perché ammalorato dalle intemperie, potesse essere riutilizzato, condizione che il proponente, l’impresa Campigli che ha lunga esperienza nelle costruzioni in legno, ha recepito e che porterà a proporre una collaborazione all’Università. Tra pochi giorni porteremo all’approvazione definitiva del Consiglio comunale il piano di recupero di Dietro Poggio sulla rigenerazione urbana dell’area: insieme alla realizzazione del polo scolastico, questo costituirà per il quartiere un nuovo inizio".

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Calenzano