Alla Pergola Solarino legge Fallaci: l'attrice porta in scena 'Il sesso inutile'

Le parole di Oriana Fallaci tornano a risuonare a Firenze, a vent’anni dalla sua scomparsa. Teatro della Pergola pieno per il reading de "Il sesso inutile", affidato alla voce e all’interpretazione di Valeria Solarino, accompagnata da Maurizio Camardi ai sassofoni, duduk ed elettronica, da un’idea di Elena Marazzita –AidaStudioProduzioni.

L’appuntamento, aperto dall’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti, rientra nell’ambito della "Toscana delle Donne" ed è una delle iniziative promosse dalla Regione per ricordare, nel ventesimo anniversario della morte, la figura e l’opera della giornalista e scrittrice fiorentina e valorizzarne l’eredità culturale e civile.

«Abbiamo voluto rendere omaggio, a vent’anni dalla sua scomparsa, a una delle più importanti giornaliste italiane del Novecento – ha detto l’assessora alla cultura Cristina Manetti – e abbiamo scelto di iniziare questo percorso con "Il sesso inutile", perché le parole scritte da Oriana Fallaci oltre sessant’anni fa conservano ancora oggi una straordinaria e, per molti aspetti, drammatica attualità. È la dimostrazione di quanto Fallaci sia stata capace di guardare avanti e di affrontare temi e battaglie che continuano a interrogare il nostro presente».

«Fallaci è stata una pioniera del giornalismo – ha proseguito Manetti – e ha contribuito a portare il ruolo e la condizione delle donne al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. Lo ha fatto attraverso ciò che ha scritto, ma anche attraverso la propria vita professionale, rompendo schemi e barriere, fino a diventare una delle prime grandi inviate di guerra. Una donna toscana che ha portato Firenze e la Toscana nel mondo. Per questo la Regione ha voluto costruire un calendario di iniziative che ne restituisca la complessità, la forza e l’eredità. Quello della Pergola è il primo appuntamento e uno dei momenti centrali di questo percorso».

Al centro della serata "Il sesso inutile", reportage nato dal viaggio compiuto da Fallaci alla fine degli anni Cinquanta per indagare la condizione femminile in diverse parti del mondo. Un testo che, a distanza di decenni, continua a offrire spunti di riflessione sul ruolo delle donne e sulla società.

«Oriana Fallaci è stata una giornalista e un’intellettuale apertissima, capace di osservare il mondo e di porre domande che continuano a riguardarci – ha sottolineato Valeria Solarino –. Le sue parole sono ancora oggi fonte di riflessione e di confronto. Portarle su un palcoscenico e condividerle con il pubblico significa farle vivere ancora e misurarsi con la loro attualità».

L’omaggio della Regione Toscana a Oriana Fallaci proseguirà con altri appuntamenti dedicati alla giornalista e scrittrice fiorentina, nel segno della memoria ma anche della rilettura della sua opera e del contributo che ha dato al giornalismo, alla cultura e al dibattito sul ruolo delle donne.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate