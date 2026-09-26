Alla Pergola Solarino legge Fallaci: l'attrice porta in scena 'Il sesso inutile'

dalla Regione Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Alla Pergola il reading de Il sesso inutile con Valeria Solarino e Maurizio Camardi, nel percorso promosso dalla Regione Toscana per ricordare, a vent'anni dalla scomparsa, la giornalista e scrittrice fiorentina

Le parole di Oriana Fallaci tornano a risuonare a Firenze, a vent’anni dalla sua scomparsa. Teatro della Pergola pieno per il reading de "Il sesso inutile", affidato alla voce e all’interpretazione di Valeria Solarino, accompagnata da Maurizio Camardi ai sassofoni, duduk ed elettronica, da un’idea di Elena Marazzita –AidaStudioProduzioni.

L’appuntamento, aperto dall’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti, rientra nell’ambito della "Toscana delle Donne" ed è una delle iniziative promosse dalla Regione per ricordare, nel ventesimo anniversario della morte, la figura e l’opera della giornalista e scrittrice fiorentina e valorizzarne l’eredità culturale e civile.

«Abbiamo voluto rendere omaggio, a vent’anni dalla sua scomparsa, a una delle più importanti giornaliste italiane del Novecento – ha detto l’assessora alla cultura Cristina Manettie abbiamo scelto di iniziare questo percorso con "Il sesso inutile", perché le parole scritte da Oriana Fallaci oltre sessant’anni fa conservano ancora oggi una straordinaria e, per molti aspetti, drammatica attualità. È la dimostrazione di quanto Fallaci sia stata capace di guardare avanti e di affrontare temi e battaglie che continuano a interrogare il nostro presente».

«Fallaci è stata una pioniera del giornalismo – ha proseguito Manettie ha contribuito a portare il ruolo e la condizione delle donne al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. Lo ha fatto attraverso ciò che ha scritto, ma anche attraverso la propria vita professionale, rompendo schemi e barriere, fino a diventare una delle prime grandi inviate di guerra. Una donna toscana che ha portato Firenze e la Toscana nel mondo. Per questo la Regione ha voluto costruire un calendario di iniziative che ne restituisca la complessità, la forza e l’eredità. Quello della Pergola è il primo appuntamento e uno dei momenti centrali di questo percorso».

Al centro della serata "Il sesso inutile", reportage nato dal viaggio compiuto da Fallaci alla fine degli anni Cinquanta per indagare la condizione femminile in diverse parti del mondo. Un testo che, a distanza di decenni, continua a offrire spunti di riflessione sul ruolo delle donne e sulla società.

«Oriana Fallaci è stata una giornalista e un’intellettuale apertissima, capace di osservare il mondo e di porre domande che continuano a riguardarci – ha sottolineato Valeria Solarino –. Le sue parole sono ancora oggi fonte di riflessione e di confronto. Portarle su un palcoscenico e condividerle con il pubblico significa farle vivere ancora e misurarsi con la loro attualità».

L’omaggio della Regione Toscana a Oriana Fallaci proseguirà con altri appuntamenti dedicati alla giornalista e scrittrice fiorentina, nel segno della memoria ma anche della rilettura della sua opera e del contributo che ha dato al giornalismo, alla cultura e al dibattito sul ruolo delle donne.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Firenze
dalla Regione
26 Settembre 2026

Toscana, la Regione approva gli indirizzi sulla telemedicina per i malati cronici

La telemedicina entra sempre più stabilmente nei percorsi di cura della sanità toscana. Diabetologia, cardiologia, pneumologia, neurologia e oncologia saranno gli ambiti in cui, prioritariamente, vi si farà ricorso nelle [...]

Firenze
dalla Regione
26 Settembre 2026

Firenze, ARTI al Next Generation Fest 2026 per Gen Z e Alfa

Anche ARTI è tra i protagonisti della quinta edizione del Next Generation Fest. L’evento gratuito, rivolto alla GenZ e Alfa, più grande d’Italia. L’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego porta al [...]

Firenze
dalla Regione
25 Settembre 2026

Ex GKN, adottato il Piano Regolatore Consortile. La presentazione con Giani e Marras

La vocazione industriale dell’area ex GKN diventa un atto formale del Consorzio di Sviluppo Industriale della Piana Fiorentina. L’Assemblea dei Soci ha infatti adottato nelle scorse ore il Piano Regolatore [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina