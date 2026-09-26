"Ti voglio una sacca di bene": raccolta di sangue per i bambini malati di tumore

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L'Azienda ospedaliero-universitaria pisana aderisce al “Settembre d’Oro 2026: ricerca, cure e qualità di vita al centro della sfida contro i tumori pediatrici”, promosso da Fiagop Ets - la Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti con tumori o leucemie - che riunisce la maggior parte delle organizzazioni presenti su tutto il territorio italiano.
Lunedì 28 settembre, dalle 9 alle 11, il Centro trasfusionale di Cisanello raccoglierà le donazioni di chi vorrà partecipare e impegnarsi in prima persona (edificio 2, ingresso C, tel. 050 99 3741-3742).

La campagna vuole coinvolgere cittadini, istituzioni e comunità in un impegno comune contro i tumori pediatrici. Nonostante i significativi progressi compiuti negli ultimi decenni, il tumore continua infatti a rappresentare la principale causa di morte per malattia in età pediatrica e, ancora oggi, per circa il 20% dei bambini e degli adolescenti non esistono cure risolutive. Investire nella ricerca e rafforzarla significa offrire nuove opportunità di guarigione e una migliore qualità di vita ai pazienti in cura e ai guariti.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio Stampa

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