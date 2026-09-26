Toscana, la seconda pillola per l'aborto farmacologico potrà essere assunta a casa

È in fase di aggiornamento il protocollo toscano per l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico. Il lavoro è quasi compiuto e tra le novità c’è la possibilità di assumere a casa la seconda pillola, il misoprostolo, nei casi clinicamente appropriati e dopo che il primo farmaco è stata somministrato in una struttura sanitaria. Anche la modulistica sarà uniformata, per tutti i territori.

La Regione Toscana ha svolto un ruolo pionieristico nell’organizzazione dell’interruzione volontaria farmacologica. E’ stata la prima ad avviare il percorso nel 2005, la prima a promuovere il regime di day hospital e, nel 2020, la prima ad attivare il regime ambulatoriale in stretta integrazione con i consultori, anticipando le indicazioni successivamente formulate dall’Istituto superiore di sanità e dal Consiglio superiore di sanità.

L’introduzione della possibilità di assumere a casa il misoprostolo ha richiesto un lavoro articolato e condiviso, conciliando il quadro normativo e amministrativo con le esigenze di appropriatezza, sicurezza clinica e tutela della salute della donna. L’obiettivo è assicurare un percorso che, nel pieno rispetto della legge n. 194/1978, garantisca una presa in carico effettiva e continuativa della donna: dall’accoglienza e ascolto per una scelta consapevole e informata alla valutazione clinica, dalla somministrazione dei farmaci alla disponibilità di un riferimento assistenziale, fino al controllo conclusivo.

"In questo modo – commenta l’assessora alla sanità e alle politiche sociali, Monia Monni - salvaguardiamo tutti i diritti riconosciuti dalla legge e garantiamo le condizioni di sicurezza clinica necessarie lungo l’intero percorso assistenziale". "Garantire l’effettiva applicazione della legge 194 – aggiunge - significa assicurare alle donne non solo un diritto riconosciuto dall’ordinamento, ma anche servizi accessibili, appropriati, uniformi sul territorio e clinicamente sicuri. La Toscana ha sempre affrontato questo tema con responsabilità, attenzione alla qualità delle cure e rispetto dell’autodeterminazione delle donne". L’assessora ringrazia il consigliere regionale Iacopo Melio per l'impegno su questo tema.

Fonte: Toscana Notizie