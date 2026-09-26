Use Computer Gross, esordio amaro: a Siena finisce 76-72

Alla prima, ahinoi, c’è una X rossa ed un po’ di amaro in bocca. Sul campo senese del Costone, una delle squadre più attrezzate del girone, l’Use Computer Gross perde in volata 76-72 dopo una gara che la vede sempre rincorrere senza riuscire mai a prendere in mano le redini della partita. Alla fine, comunque, si arriva gomito a gomito e, oltre alla maggiore freddezza dei padroni di casa, nella fattispecie di Ballabio che gioca un finale da uno contro tutti vincendola praticamente da solo, c’è da mettere in conto anche qualche fischio difficile da capire. Ma tant’è, di buono di cui parlare ce n’è, a partire dall’ottima prova di Saltykov, esordio sontuoso il suo, a Baldacci che fa vedere che, in questo campionato, non sarà solo una comparsa. Positivo anche il cavallo di ritorno Scali e conferme per Cipriani e Soviero.

C’è Regini in quintetto per le non perfette condizioni di Soviero che poi comunque coach Valentino manderà in campo, mentre Saccaggi si porta dietro la squalifica dello scorso campionato e guarda dalla tribuna come farà anche alla prossima. Zocca mette i primi due con la pronta replica di Cipriani. Nannipieri e Ballabio allungano subito sull’11-4 su un’Use balbettante e lenta in attacco. Korsunov e Regini trovano le prime triple (13-10) mentre di un positivo Saltykov il 15-16 con 4 liberi consecutivi, segno che i biancorossi si sono assestati. Con questo punteggio si va al primo riposo e la rubata dell’ex Turini riapre i giochi e riallunga per i suoi (21-16) che hanno in Sylla un importante punto di riferimento. Si iscrive a referto anche Tosti ma, quando Bellachioma aggiusta la mira dall’arco, coach Valentino ferma tutto: 26-18. Entrano Soviero e Baldacci ma Bellachioma segna ancora il 29-20. L’asse Scali-Soviero vale il 29-25 e Cipriani manda tutti al riposo sul 39-33. Saltykov prosegue a martellare anche se Siena esce meglio dall’intervallo e ritorna avanti sul 51-39, un più 12 a cui replica Korsunov. Baldacci stoppa Sylla e poi segna cinque punti consecutivi con la schiacciata per il 51-47, applausi. I ritmi si alzano e Scali inchioda la tripla del 56-52 al 30’. Si entra nella fase decisiva. Paoli riallunga con tre liberi sul 62-54 e Zocca ribadisce col 64-54. Baldacci dall’arco segna e Cipriani riporta l’Use sul 67-64. Ancora Cipriani prima sbaglia la tripla del pareggio ma poi penetra per il 67-66. Korsunov commette il quinto fallo per limitare Ballabio ma ecco che Cipriani va in lunetta a 100 secondi dalla sirena con tre liberi per il pareggio. L’esterno non sbaglia (69-69) e Saltykov stoppa Ballabio che, però, recupera palla e mette la tripla che si rivelerà decisiva. La Computer Gross prova un tiro veloce con Baldacci che sbaglia, Soviero recupera ma fallisce anche lui la tripla. Ballabio sbaglia ancora a Soviero perde palla in penetrazione. Mancano 20 secondi alla fine e Capozio va in lunetta per un fallo che, dopo aver tirato il primo, si scopre essere antisportivo. Il pivot li sbaglia entrambi ma l’Use non può che fare fallo ed in lunetta va Zocca che non sbaglia: 74-69 a 18 secondi dalla sirena. Nannipieri ruba palla a Saltykov, il Costone segna ma lo fa dall’arco anche Soviero per il 75-72. Di secondi ne mancano 7, Scali manda Ballabio in lunetta e finisce lì: 76-72.

76-72

VISMEDERI COSTONE SIENA

Ballabio 8, Zocca 15, Turini 7, Venier 3, Sylla 11, Matteo Paoli 7, Bellachioma 8, CinquePalmi 2, Nannipieri 9, Capozio 6. All. Franceschini

USE COMPUTER GROSS

Baldacci 8, Korsunov 5, Cipriani 14, Scali 8, Saltykov 16, Tosti 4, Soviero 12, Regini 5, Fredianelli, Marini, Ramazzotti ne, Chelini ne. All. Valentino (ass. Vercesi/Cappa)

Arbitri: Antonelli di Assisi e Racsan di Umbertide

Parziali: 15-16, 39-33 (24-17), 56-52 (17-19), 76-72 (20-20)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa